São Paulo promete atacar o tempo todo Atacar desde o início é a tática escolhida pelo técnico Emerson Leão para tentar vencer o São Caetano, amanhã, às 20h30, no Morumbi, nos 31 minutos restantes do jogo da semana passada, em que o zagueiro Serginho, do time do ABC, morreu após uma parada cardiorrespiratória no campo. Os jogadores garantem estar preparados para voltar ao local da tragédia. "Vamos para cima para reassumir a terceira colocação. Mas esquecer é difícil. Fiquei três noites sem dormir ", diz o lateral-direito Cicinho, que confessa: "Nossos laterais vão ser atacantes amanhã. Será um jogo de 30 minutos, vamos correr do início ao fim." Leão trabalhou, nos treinamentos, como se estivesse no jogo. Seu time disputou 33 minutos de muita pressão sobre o adversário. "São 31 minutos, mas eu coloquei mais dois no treinamento porque o juiz, geralmente, dá dois de acréscimo", justifica o treinador são-paulino. "Mas o jogo está com cara de torneio início." O técnico são-paulino continua indignado com a decisão da CBF. Principalmente pelo fato de o São Paulo já ter disputado uma partida (contra o Figueirense, derrota por 1 a 0, sábado) antes da fatalidade. "Nós nos prejudicamos", diz Leão. "Ainda estamos tentando esquecer. A gente sabe que é difícil. Mas temos de colocar tudo isso de lado e fazer um mini-jogo", comenta o atacante Grafite, que estava ao lado de Serginho no momento da tragédia. "Estávamos bem naquele jogo e vamos atuar para buscar o resultado positivo. Vamos para cima e tentar o gol." A única preocupação dos jogadores é o risco que o time corre por partir para o ataque. Como partirá desde o primeiro minuto para cima do São Caetano, a chance de sofrer um contra-ataque é muito maior. Mas Emerson Leão avisa: "Algum risco a gente tem de correr. Quem pretende ganhar vai ter de correr riscos. Esses 31 minutos serão fundamentais para as nossas pretensões, que são o título. Mas vamos fazer aquilo que o tempo permite." Jean será a novidade amanhã. O atacante havia entrado no lugar de Nildo no intervalo da partida de quarta-feira passada. E Rogério Ceni e Fabão receberam cartão amarelo naquele jogo. "E se um jogador nosso tivesse machucado contra o Figueirense?", pergunta Leão. "Deu mostras de que não estamos preparados para algumas coisas. Só depois do que aconteceu é que se corrigem alguns pontos."