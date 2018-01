São Paulo promete mudanças drásticas O presidente do São Paulo, Marcelo Portugal Gouvêa, perdeu a paciência com tantos tropeços da equipe e declarou nesta sexta-feira que pretende adotar medidas drásticas no clube. "Alguma coisa precisa ser feita, não dá para ficar do jeito que está", afirmou o dirigente, que não descartou nenhuma possibilidade, como o afastamento de jogadores ou a saída do técnico Roberto Rojas. "Não sei o quê, mas espero que amanhã possa anunciar alguma medida." Marcelo Portugal Gouvêa pretendia conversar com o restante da cúpula são-paulina antes de tomar qualquer decisão. A diretoria se reuniu na quinta-feira, após o empate por 3 a 3 com o Guarani, mas não chegou a uma conclusão. Outro encontro foi marcado para a noite desta sexta, no Morumbi, com a presença de vários diretores. O tema central da discussão foi Roberto Rojas. Mantê-lo ou não no cargo após o empate de quinta-feira? O treinador ficou sabendo das afirmações de Marcelo Portugal Gouvêa e, por isso, disse não ter segurança de que vai dirigir o time domingo, contra o São Caetano. Virou piada - As pífias atuações do São Paulo viraram motivo para gozação. O presidente participou, na manhã desta sexta-feira, de um debate sobre legislação desportiva, na PUC, na capital. Quando chegou ao prédio, um estudante o abordou e disse que tinha um presente para lhe entregar. Era um saco de pipocas. Marcelo Portugal Gouvêa levou a brincadeira na esportiva e ainda guardou o saco em sua pasta.