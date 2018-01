São Paulo promete pagar Ricardinho Ricardinho pode ficar tranqüilo. Mesmo que não volte a jogar bem ou acabe no banco de reservas neste fim de ano, vai receber o que o clube lhe deve ? algo perto de R$ 1 milhão referente a direitos de imagem. É o que garantiu, nesta terça-feira, Juvenal Juvêncio, diretor de futebol do São Paulo. ?Existe um problema de direito de imagem que pretendemos acertar com ele ainda nesta semana?, declarou o dirigente são-paulino. ?Isso independe de suas atuações.? Polêmica ? Rogério Ceni disse que, em nenhum momento, teve a intenção de criticar Ricardinho após a partida em que o São Paulo foi derrotado pelo Goiás por 3 a 1, no sábado. Na saída de campo, o goleiro comentou que, quando o time tentava reagir no jogo, errou um passe no meio-campo, que resultou no 3º gol do adversário e definiu o placar. ?Foi uma interpretação maldosa, não vi, no momento, que o Ricardinho era quem tinha errado o passe?, justificou-se.