São Paulo promete recorrer da multa O diretor de planejamento do São Paulo, João Paulo de Jesus Lopes, garantiu nesta sexta-feira que o clube irá até as últimas consequências para recorrer da decisão do Banco Central, que anunciou uma multa de US$ 840 mil (cerca de R$ 2 milhões) ao São Paulo. O clube está sendo punido por irregularidades encontradas na transferência de jogadores para o exterior no período de 1990 a 1996. Segundo João Paulo de Jesus Lopes, o São Paulo não foi comunicado oficialmente pelo Banco Central da multa. ?Ainda não recebemos nenhum documento?, disse o dirigente.