São Paulo promete segurar Luís Fabiano A diretoria do São Paulo aposta: terá Luís Fabiano na Libertadores de 2004 - isso, é claro, se a equipe conseguir a classificação. Embora já tenham recebido sondagens de clubes europeus, os dirigentes são-paulinos não têm nenhuma intenção de liberá-lo antes da competição continental, embora admitam que podem, até, fechar algum negócio após o Campeonato Brasileiro. É o que diz o presidente Marcelo Portugal Gouvêa a pessoas próximas. O dirigente sabe que o elenco enfraqueceu bastante com a saída de Kaká e Reinaldo na atual temporada e acha que, para ter alguma ambição na Libertadores, não pode perder mais ninguém de peso. E acrescenta: o grupo precisa de mais três ou quatro bons reforços. Existe um fator importante para que o presidente se preocupe em montar um time forte: 2004 é ano de eleição. O pleito será realizado em abril, época em que a Libertadores se aproxima das fases decisivas. E uma boa campanha fatalmente terá influência direta no resultado da disputa eleitoral. Marcelo Portugal Gouvêa, o candidato da situação, terá forte oposição. Seu rival será decidido nos próximos dias: o empresário Márcio Malamud ou o ex-presidente Paulo Amaral. Luís Fabiano já deixou claro que gostaria de se transferir para um clube grande da Europa. E vai alcançar o objetivo, provavelmente já no ano que vem. O Milan, embora negue as informações, tem interesse em sua contratação e, após o Brasileiro, deve fazer proposta ao São Paulo. Só que o atacante pensa como os cartolas são-paulinos. Prefere ir apenas depois da Libertadores. "Vai ser importante, para mim, disputar uma Libertadores", avisa. Sua multa rescisória é de US$ 15 milhões e Marcelo Portugal Gouvêa garante que não inicia negociação por menos de US$ 13 milhões. Suspenso, o artilheiro do Brasileiro, com 29 gols, não poderá jogar no domingo, contra o Vitória, no Morumbi. Kleber, com a seleção Sub-20, também fica fora. E, nesta quinta-feira, surgiu novo problema para o técnico Roberto Rojas. Diego Tardelli, após choque com o zagueiro Jean, deixou o treino com fortes dores nas costas e não tem presença garantida. "Se fosse hoje, não conseguiria jogar, mas espero me recuperar até domingo", promete. ?Visita? - Uma vaca roubou a cena nesta quinta-feira, no fim do treinamento do São Paulo, no CT. O animal aproveitou que o portão do estacionamento estava aberto para a entrada de um carro e correu para dentro das instalações do clube. Em alta velocidade, derrubou uma moto e passou no meio de alguns automóveis. Os seguranças conseguiram tirá-la do local em poucos minutos. Mais tarde, a vaca, que provavelmente saiu de um terreno vazio, situado ao lado do CT, foi encontrada morta nas cercanias da avenida Marquês de São Vicente. A situação acabou sendo encarada com bom humor pelos são-paulinos. "Vocês viram nossa nova contratação?", brincou Rojas.