São Paulo pronto para liqüidar elenco A diretoria do São Paulo já está conformada com a possibilidade cada vez mais remota de negociar Kaká. Pelo menos pelo valor que acha justo: no mínimo US$ 12 milhões. O empresário de Luís Fabiano, Jose Fuentes, acredita que depois da disputa da Copa das Confederações o valor do seu atleta deverá ser multiplicado. Porém, o clube presidido por Marcelo Portugal Gouvêa precisa de dinheiro urgente. E os dirigentes fizeram chegar ao conhecimento dos empresários que Ricardinho e Júlio Baptista podem ser negociados. ?Há até o preço dos dois. O São Paulo está pedindo US$ 4,5 milhões pelo Ricardinho e US$ 2,5 milhões pelo Júlio Baptista. O Ricardinho tem até passaporte italiano. Só que ainda assim irá encontrar dificuldades. Com o final dos campeonatos europeus vários jogadores estarão donos dos passes e negociarão direto, sem a intermediação dos clubes. O que sairá muito mais barato?, assegura um agente Fifa no Brasil que não quis se identificar. ?O Ricardinho foi oferecido a clubes ingleses que estão estudando a viabilidade do investimento. A situação está difícil para o São Paulo?, resume o empresário. Essa postura do São Paulo não surpreende. Depois de um ano é negativo o balanço da polêmica negociação de Ricardinho. Os dirigentes se indispuseram com a diretoria corintiana para contratar o atleta que seria o grande líder do time dentro e fora de campo. O ex-treinador Oswaldo de Oliveira empenhou até a sua amizade particular para tirar o jogador do Parque São Jorge. O desempenho de Ricardinho, no entanto, decepcionou a todos. Inclusive ao próprio jogador. ?O São Paulo encontrou teve muitos problemas e todos não renderam o que poderia. Inclusive eu. Mas tenho certeza de que ainda conseguirei jogar o que esperam de mim. Não estou interessado em transações. Mas isso cabe mais aos dirigentes do que ao jogador?, afirma Ricardinho. Júlio Baptista passou a ser dispensável com a contratação de jogadores que podem cumprir sua função no meio-de-campo ? Carlos Alberto e Adriano. O volante não acredita que será tão fácil assim a sua transferência. ?Olha, o meu empresário é o Juan Figer. Sei que o São Paulo já recusou proposta acima de US$ 2,5 milhões pelo meu passe. Se os dirigentes estão me oferecendo por aí, eu não sei. Mas não posso fazer nada além de treinar e jogar.? O clube apelou para empréstimos bancários para zerar as dívidas com os atletas. Com a eliminação precoce da Copa do Brasil. o São Paulo deixou de ganhar perto de R$ 5 milhões. O planejamento era que os jogadores seriam valorizados até o final dos campeonatos europeus e depois, facilmente vendidos. Só que na prática não aconteceu o que esperavam. Ninguém oferece os milhões de dólares que a administração Portugal Gouvêa esperava. O fato de ter de apelar a empréstimo bancário para zerar os direitos de imagem mostra o endividamento do clube. Para piorar mais a situação, o São Paulo terá de gastar cerca de US$ 1 milhão para modernizar o Morumbi, como prevê o Estatuto dos Torcedores, com instalação até de câmeras fora do estádio. A modernização chegou na hora mais difícil.