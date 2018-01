São Paulo quase tirou Baier do Palmeiras Por pouco o São Paulo não roubou o presente de Natal que a diretoria do Palmeiras promete para sua torcida desde maio. Nesta terça-feira, após mais de quatro horas de negociação na Academia de Futebol, o lateral-direito Paulo Baier assinou contrato de dois anos com o clube do Palestra Itália. O ex-jogador do Goiás concordou em manter sua palavra ao recusar a proposta de R$ 1 milhão a mais que vinha do Morumbi. Paulo Baier, que viajou para o Rio Grande do Sul para passar férias, tem contrato com o clube goiano até o dia 16 de janeiro. ?O Goiás aceitou liberá-lo antes do fim do contrato?, afirmou o diretor de futebol do Palmeiras, Salvador Hugo Palaia. ?O presente de Natal será apresentado dia 27 de dezembro.? Enquanto isso, Palaia apresentou nesta terça-feira o também lateral-direito Amaral, que veio do Fortaleza e tem 18 anos. ?Será a oportunidade de ajudar melhor a minha família?, disse o jogador, que sustenta os pais e o irmão mais velho, todos desempregados. Antonio Cleilson da Silva Feitosa ganhou o apelido de Amaral de um tio, admirador do futebol do volante que jogou no Palmeiras nos anos 90. ?Comecei a carreira como lateral e passei a jogar como volante na Taça São Paulo no começo deste ano?, contou o reforço palmeirense. O Palmeiras também já acertou com o lateral-esquerdo Márcio Careca, do Brasiliense. ?Seu empréstimo vai até dezembro de 2006?, afirmou Palaia, que garantiu a presença do jogador na pré-temporada, negando que o atleta vá disputar o Campeonato Carioca pelo Nova Iguaçu. Outro que só precisa assinar contrato é Edmundo. ?Vai ser apresentado até o fim de semana?, garantiu Palaia, que não acredita na participação do atacante no jogo beneficente desta quarta-feira à noite, no Palestra Itália, entre um combinado do Palmeiras da década de 90 e o time atual. ?Ele sabe que será importante ser apresentado numa grande festa?, justificou. Na lista de reforços do Palmeiras também está Enílton, do Juventude. É o ?matador? que o técnico Emerson Leão quer para o ataque.