São Paulo, quem diria, é líder na Espanha Que Real Madrid, que nada. A sensação na Espanha é o São Paulo Madrid, que não perdeu ponto na temporada. Venceu os 8 jogos que disputou, marcou 39 gols e sofreu só 12. O time, líder isolado, disputa o campeonato de uma Liga Amadora e, desde julho, leva o nome São Paulo. Os jogadores não recebem nenhum tostão e só jogam por prazer. A idéia surgiu no primeiro semestre, quando Edson Lapolla, diretor adjunto de Futebol, esteve na Espanha, onde se encontrou com Fernando Young, um jovem brasileiro que estudava e jogava em Madri. Seu time era o Santangelo, que participava de torneios amadores e existia havia mais de 10 anos. Após algumas reuniões, definiu-se que o Santangelo passaria a se chamar São Paulo Madrid e a usar a camisa da agremiação brasileira ? sem a marca do patrocinador, a LG. Fernando segue na equipe, cujo presidente é Gerardo Aranda. Em breve a agremiação deverá ter um patrocinador e o sonho é chegar, um dia, à 3.ª Divisão Profissional. ?Não perdemos nem ganhamos nada financeiramente. O objetivo é divulgar a marca São Paulo na Espanha, onde quase não se fala do futebol brasileiro?, diz Lapolla.