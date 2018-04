São Paulo quer 30 mil torcedores em treino no Morumbi e organizada promete festa

O último treino do São Paulo antes do clássico contra o Palmeiras promete ser uma grande festa da torcida são-paulina. O clube anunciou nesta quinta-feira que dobrou o número de lugares disponíveis para o público na atividade, que será no Morumbi, na manhã de sábado, um dia antes do jogo.

Com a promessa de casa cheia, o São Paulo decidiu que vai liberar 30 mil lugares dentro do estádio, e não 15 mil, como tinha sido anunciado na quarta.

O treino começa às 9h30 e os torcedores poderão entrar no Morumbi pelo portão 15 a partir das 8h30, mediante doação de 1kg de alimento não perecível (exceto sal e açúcar).

A Torcida Independente, maior organizada do clube, vai levar torcedores de ônibus gratuitamente e anunciou que obteve a liberação do clube para entrar no estádio com bandeiras, instrumentos, bexigas, rojões de fitas, fumaça e papel picado. "O maior público do Brasil em um treino de futebol será batido. Do mundo? Só depende de você", convocou a organizada, nas redes sociais.

Em coletiva nesta quinta-feira, o volante Jucilei falou sobre a importância da presença da torcida na atividade. "É sempre importante contar com a nossa torcida. Vimos isso nos jogos, e ter este apoio no treino nos trará ainda mais motivação para o clássico. Este incentivo no sábado nos dará força extra para o jogo".