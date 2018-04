São Paulo quer 8.ª vitória seguida e Goiás, seguir no G4

A 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro prossegue neste domingo com mais sete jogos. O destaque é o São Paulo, dono de uma série de sete vitórias consecutivas que o levou das últimas colocações à vice-liderança da competição. Para conseguir o oitavo triunfo seguido, a missão é derrotar o Atlético Paranaense, em Curitiba. A rodada você acompanha aqui no estadao.com.br e na rádio Eldorado/ESPN - AM 700/FM 107,3, a partir das 16 horas.

Veja também:

MASCOTES - Baixe o papel de parede do seu time

Visite o canal especial do Brasileirão

Brasileirão 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

Na Arena da Baixada, o time da casa apresenta um retrospecto instável neste Brasileirão. Mas o São Paulo é um adversário que está engasgado na garganta dos atleticanos desde a final da Copa Libertadores de 2005. Por isso, a motivação dos paranaenses para a partida é grande e o técnico Antonio Lopes pretende aproveitar esse clima.

No lado são-paulino, o volante Hernanes é o desfalque, mas o momento favorece e todos no clube garantem que quem entrar vai suprir bem a ausência do titular. Dois jogadores terão também um motivo especial para o jogo. Os atacantes Dagoberto e Washington defenderam o Atlético em 2004 na campanha do vice brasileiro.

Quem também quer seguir no G-4 é o Goiás. Mesmo derrotado no meio de semana, a equipe goiana quer aproveitar a boa campanha em casa e a presença da torcida, que deve comparecer em bom número no estádio Serra Dourada, para derrotar o Santos.

Ex-líder e em um momento de instabilidade no Brasileirão, o Atlético Mineiro terá um desafio complicado para se reabilitar. Há três jogos sem vencer, o time de Belo Horizonte terá pela frente o Grêmio, em Porto Alegre. A equipe gaúcha vive numa gangorra no campeonato, mas tem a melhor campanha como mandante - oito vitórias e dois empates.

OUTROS JOGOS

Em São Paulo, o Corinthians quer provar que ainda tem reais chances de conquistar o terceiro título na temporada. Após bater Atlético Mineiro e Internacional, dois times que estão entre os primeiros colocados, o adversário deste domingo é o Botafogo, que está na zona de rebaixamento. Mesmo assim, o técnico Mano Menezes exige atenção total contra os cariocas.

Também na briga por um lugar no G-4, e consequentemente uma vaga na Libertadores de 2010, o Avaí faz um confronto decisivo contra o Flamengo, em Florianópolis. O mesmo pode-se dizer do Barueri, que entra em campo como favorito contra o Fluminense, desesperado com a ameaça de rebaixamento, no Rio de Janeiro.

Outro que quer deixar a zona da degola é o Náutico. Animado com a vitória no meio de semana, o time pernambucano enfrenta o Cruzeiro, em Belo Horizonte, e uma vitória pode tirá-lo da incômoda situação em que se encontra.