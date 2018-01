São Paulo quer a classificação já Se por um lado o São Raimundo se sente honrado com o simples fato de enfrentar o São Paulo na Copa do Brasil, o grupo comandado por Oswaldo de Oliveira, mesmo não admitindo, só pensa na classificação antecipada. Para isso, basta vencer por dois gols de diferença a partida de amanhã, em Manaus, a partir das 22 horas. Se depender do atacante Luís Fabiano, o time resolve logo a questão. Ele não sabe nada sobre o adversário, mas não acredita que isso seja um impedimento para balançar as redes. "Se a bola sobrar, eu ponho para dentro", afirmou. Meio na contramão do restante do grupo, Luís Fabiano é o único que fala em classificação antecipada. Para ele, e para 99,9% das pessoas, o São Paulo tem tudo para fazer dois gols a mais que os amazonenses. O problema para os paulistas é o desconhecimento quase absoluto do outro time. "Não sei nada sobre o São Raimundo", admitiu, constrangido, o lateral-esquerdo Gustavo Nery. O nome de algum jogador adversário? "Ihh, infelizmente não conheço", disse o zagueiro Jean. Jean, aliás, pode ganhar nos próximos dias um novo companheiro na zaga: Luís Alberto. A diretoria são-paulina confirma o interesse no atleta, que rescindiu contrato com o Internacional de Porto Alegre. Luís Alberto, que esteve bem perto de fechar com o time paulista no ano passado, torce pela concretização da negociação. Um entrave pode ser a multa pela quebra contratual com o clube gaúcho, de R$ 2 milhões.