São Paulo quer agora um lateral-direito A contratação de Bosco é apenas o primeiro passo de uma reformulação no elenco que o São Paulo fará para 2006. A idéia é buscar pelo menos mais quatro jogadores. A primeira posição a ser coberta é a lateral direita. Cicinho se despede do clube no dia 20 de dezembro e vai para o Real Madrid. O primeiro nome para substituí-lo era de Ânderson Lima, atualmente no Japão, mas as chances diminuíram porque ele ainda tem vínculo com o São Caetano. Agora há a possibilidade de ser contratado Neto, que atua no Paraná. A diretoria do São Paulo trabalha com a possibilidade de perder Lugano e Fabão, seus principais zagueiros. Já houve ofertas por ambos no primeiro semestre, mas o clube os convenceu a ficar, apontando a possibilidade de ser campeão mundial interclubes. Marcelo Portugal Gouvêa, presidente do clube, já assumiu ter conversas com Rodrigo, atualmente na Ucrânia. Dininho, que está no Japão, é outra possibilidade. Com a ascensão de Denílson, todos sonham com uma oferta por Mineiro, de algum clube da Rússia ou da Ucrânia. Talvez seja contratado um atacante, pois Diego Tardelli é passado e Roger não mostrou se tem futuro. Com a recuperação de Grafite, é possível que Vandinho, que tem feito muitos gols no time sub-20 tenha sua oportunidade. Ele e Chumbinho serão observados com atenção na Copa São Paulo de Juniores, em janeiro.