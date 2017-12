São Paulo quer ajuda para o Morumbi A maior prova de quanto o São Paulo precisa do dinheiro da venda de Kaká para o Milan foi dada ontem. O diretor de futebol Juvenal Juvêncio foi até Brasília para pedir ao senador do PT, Aloísio Mercadante, a sua colaboração política na busca de verba para adequar o Morumbi ao Estatuto do Torcedor. Para implantar o sistema de câmeras, numerar os lugares do estádio e construir elevadores e rampas para deficientes, o clube precisa de cerca de R$ 2 milhões. Leia mais no Jornal da Tarde