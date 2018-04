São Paulo quer ampliar contrato de Miranda

A diretoria do São Paulo já conversa com Miranda para renovar seu contrato - ele voltou agora da seleção brasileira. A ideia é dar o aumento salarial pedido por ele depois da frustrada negociação com o Wolfsburg, da Alemanha, e, ao mesmo tempo, subir o valor da multa rescisória.

"O Miranda tem uma cabeça muito boa, já está discutindo uma possível renovação, pode ficar até mais tempo no clube", revelou o técnico Ricardo Gomes. "Nossa intenção é renovar e o Miranda também quer ser valorizado", admitiu o superintendente de futebol do clube, Marco Aurélio Cunha.

O atual compromisso de Miranda acaba no dia 30 de junho de 2011. O São Paulo o ampliaria por mais um ano e, ao aumentar o salário do jogador, ganharia mais segurança para negociá-lo no futuro, pensando em uma valorização ainda maior depois da Copa - o zagueiro está na lista de Dunga.

"A multa é baixa para um jogador da qualidade do Miranda", afirmou Marco Aurélio Cunha, referindo-se aos US$ 20 milhões (R$ 36,3 milhões) previstos atualmente em contrato. "É bom elevar para dar um pouco mais de garantia para uma negociação. O fato é que ele vai acabar saindo antes disso, mas o São Paulo, elevando o salário, terá uma multa maior".