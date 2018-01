São Paulo quer apagar a má impressão O São Paulo vai entrar em campo contra o Santo André, domingo, pelo Campeonato Paulista, ainda sob efeito da derrota para o São Raimundo, pela Copa do Brasil. Apesar do fato de jogar pelo empate poder ser uma opção atraente, ninguém fala de outra coisa senão conseguir uma vitória para apagar a má impressão deixada quarta-feira. Para o lateral Gustavo Nery, o São Paulo deve jogar para ganhar, independente do fato de que com isso possa enfrentar o Santos na próxima fase. ?A gente precisa parar com esse negócio de ganhar-perder-empatar?, afirmou o jogador. Para ele o time tem de buscar regularidade. O meia Kaká, que não participou do treino desta sexta-feira com dores musculares, é um dos que acham que o time precisa ser mais convincente. ?Realmente estamos devendo uma melhor apresentação e penso que devemos buscar a vitória para diminuir a desconfiança do torcedor, que hoje não tem a menor idéia do que vai encontrar quando vai acompanhar uma partida nossa.? O técnico Oswaldo de Oliveira também ressaltou que vai querer o time jogando pelos três pontos. ?Acho admissível tentar administrar um resultado somente em um fim de jogo, dependendo dos outros resultados da rodada.? O presidente do São Paulo, Marcelo Portugal Gouvêa, ainda não se conformou com a derrota para o São Raimundo. A instabilidade do time preocupa. ?Pretendemos fazer uma investigação profunda para descobrir as causas do problema.? Ao mesmo tempo, o dirigente reforçou seu apoio à equipe e comissão técnica. Contratações ? O fisioterapeuta da seleção brasileira, Luiz Carlos Rosan, foi apresentado nesta sexta-feira como o novo ?reforço? do São Paulo. O profissional trabalhou no Morumbi, de 1981 e 1989. ?Se me contrataram, é porque esperam algumas mudanças, mas eu ainda preciso tomar ciência do trabalho atual?, disse o fisioterapeuta. As alterações não deverão ser profundas uma vez que o São Paulo conta com boa estrutura. Segundo o diretor de Futebol, Carlos Eduardo Barros e Silva, o São Paulo está em negociação adiantada com o zagueiro Luís Alberto, do Internacional, e há uma boa possibilidade do meia Souza, da Portuguesa Santista, ser integrado à equipe após o Paulista junto com o atacante Rico, que está no clube por empréstimo. A renovação do empréstimo do atacante Reinaldo deve ter novidades nos próximos dias.