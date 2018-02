São Paulo quer aproveitar o Morumbi contra o Ituano Em 2006, o Morumbi foi a grande arma do São Paulo na conquista do quarto título do Campeonato Brasileiro. Também deixou o time perto de ser campeão paulista e da Libertadores. Este ano, a equipe quer repetir o bom desempenho em casa, a começar pelo duelo contra o Ituano, neste domingo, às 16 horas. ?O Morumbi é nossa casa, onde estamos mais adaptados a jogar e onde temos de nos impor?, afirmou o técnico Muricy. ?O que mais nos favorece é o bom estado do gramado, porque temos um time de muita qualidade.? Os números provam que atuar em casa faz toda a diferença para os são-paulinos. No ano passado os comandados de Muricy alcançaram aproveitamento de 75,9% dos pontos disputados em seus domínios: foram 36 jogos, com 25 vitórias, sete empates e apenas quatro derrotas. Além da boa performance, a equipe conta com outro fator positivo em seu estádio: as dimensões do gramado (108 m por 72 m), que poderão ajudar o time contra o Ituano, se este tentar jogar fechado. Sem tempo para treinar o time, Muricy mantém a formação da estréia. Reasco segue na lateral-direita, na vaga de Ilsinho, machucado. Sorato volta ao Morumbi O centroavante Sorato, de 37 anos, é a atração do Ituano para enfrentar o São Paulo. O jogador volta ao estádio de onde só tem boas recordações: quando jogava pelo Vasco, em 1989, foi carrasco do time do Morumbi na final do Brasileiro, ao marcar o gol da vitória por 1 a 0. ?É bom que todos lembrem do gol que eu fiz. Sou ídolo dos vascaínos até hoje por causa disso?, comenta Sorato, contratado pelo Ituano para o Estadual após ter sido artilheiro da Série C do Brasileiro do ano passado pelo Bahia, com 16 gols. Ficha técnica: São Paulo x Ituano São Paulo - Rogério Ceni; Reasco, André Dias, Miranda e Júnior; Josué, Souza, Hugo e Leandro; Borges e Aloísio. Técnico: Muricy Ramalho. Ituano - Márcio; Paulo César, Márcio Goiano, João Paulo e Flavinho (Jackson); Daniel, Flávio, Everaldo e Éder; Jefferson e Sorato. Técnico: Ademir Fonseca. Juiz - Salvio Spínola Fagundes Filho. Início - 16 horas. Local - Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP). TV - Pay-per-view.