São Paulo quer aproveitar semana para corrigir problemas no sistema defensivo

Depois de sofrer nove gols nos últimos quatro jogos, o sistema defensivo do São Paulo será a principal preocupação do técnico Dorival Junior nos treinos dos próximos dias. O time só volta a campo no próximo domingo, às 16h, contra o Avaí, em Florianópolis e, até lá, o treinador deve explorar possibilidades de reduzir o número de gols sofridos. O elenco se reapresenta nesta terça no Centro de Treinamento da Barra Funda

Com 28 gols sofridos em 20 jogos, o São Paulo não está entre os cinco times mais vazados do Brasileirão, mas a preocupação com a defesa cresceu por conta dos últimos resultados (vitória de 4 a 3 sobre Botafogo; derrotas por 2 a 1 para Coritiba e Bahia; e vitória sobre o Cruzeiro por 3 a 2). A sequência de jogos coincide com o momento em que o São Paulo tenta se afastar da zona de rebaixamento. O último jogo sem gols sofridos foi na 15ª rodada, na vitória sobre o Vasco por 1 a 0.

"Está na hora de pararmos de tomar tanto gol", afirmou Dorival. "Quando não há um bom posicionamento, você acaba facilitando para o adversário. Se não houver uma insistência nos trabalhos, não tem como manter uma linha à frente de seu goleiro e outra à frente da zaga, o que proporciona maior proteção".

Para Rodrigo Caio, que falhou no segundo gol do Cruzeiro no último domingo, no Morumbi, o time quer mais "tranquilidade". O zagueiro, titular e convocado recentemente pela sexta vez para defender a seleção brasileira, assumiu o erro e diz ter pedido desculpas ao time, depois do jogo. "Pedi desculpas ao time pelo segundo gol. Não queremos passar esse sufoco. Todo jogo é uma final, será difícil. Mas queremos mais tranquilidade".