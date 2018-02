São Paulo quer clássico sem torcida O São Paulo está com medo de disputar os dois jogos - Ponte Preta e Corinthians - remarcados pelo STJD por causa do escândalo do apito. O superindentente de futebol Marco Aurélio Cunha foi claro nesta segunda-feira: por ele, não haveria torcida em nenhuma dessas partidas, principalmente no clássico contra o Corinthians, segunda-feira, no Morumbi. ?Para mim, o mais seguro e prudente seria que esses jogos fossem disputados com os portões fechados?, disse o dirigente. Mas Paulo Angioni, diretor da MSI, não acredita na eficácia dos portões fechados. ?E os próximos jogos serão com portões abertos? O que temos de fazer é um trabalho a longo prazo, educativo, para que não haja mais brigas. Por enquanto, basta ter um policiamento reforçado.? Contra a Ponte Preta, quarta-feira, no Moisés Lucarelli, em Campinas, o medo são-paulino é grande. Alguns torcedores ponte-pretanos participaram de uma pesquisa no site www.pontepreta.net e a maioria, quase 70%, aprova a violência em caso de erro da arbitragem. E já teriam ameaçado de morte os são-paulinos que forem para lá por causa da morte de um torcedor do time nesta segunda-feira pela manhã. ?Eu acho que a nossa torcida não tem de ir para o jogo. Deveria acompanhar pela televisão, para não correr riscos?, avalia o zagueiro Edcarlos. ?Mas,para nós jogadores, tudo vai estar tranqüilo. Acredito que a polícia possa controlar a situação.? Rinaldo Martorelli, presidente do Sindicato de Atletas Profissionais do Estado de São Paulo, esteve no Corinthians explicando aos jogadores que, pela lei, é irregular disputar dois jogos em intervalo inferior a 66 horas. ?Ouvimos e vamos decidir o que fazer?, afirmou Betão, sem demonstar o menor entusiasmo pela idéia de adiar o jogo contra o São Paulo, marcado para dois dias depois da partida contra o Paraná Clube no Pacaembu.