Sâo Paulo quer consolidar reação Contra o Internacional, o São Paulo tenta provar que vive novo momento, depois da goleada por 4 a 0 sobre o Paraná, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Outra razão para a motivação é a chance de reviver as disputas de jogos eliminatórios, nos quais o time foi vitorioso na Taça Libertadores. "Ter de ganhar por 1 a 0 é até uma vantagem, entraremos mais motivados para buscar o resultado", opina o atacante Amoroso. O time terá três volantes. Cicinho, na seleção brasileira, e Danilo, com tendinite no joelho direito, são os desfalques. Souza joga na lateral e Leandro Bomfim comanda o meio-campo.