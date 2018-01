São Paulo quer contratar Basílio O atacante Basílio, do Santos, que completa 33 anos em 14 de julho, pode ser o primeiro reforço do São Paulo para o segundo semestre, apesar de também estar tratando da renovação de seu contrato com o Santos. E de dar prioridade a sua permanência na Vila Belmiro. Basílio é o tipo de jogador que o São Paulo gosta de contratar: recebe salário médio, está com o contrato terminando e tem sido ótima opção de banco para o Santos. Ranielli, ex-jogador e empresário de Basílio, afirmou nesta quarta-feira que já houve um contato com a diretoria do São Paulo. "Eles quiseram me fazer uma oferta, mas preferi não ouvir porque ainda estamos negociando com o Santos, que tem preferência para ficar com o jogador." Segundo Ranielli, foi João Paulo de Jesus Lopes, diretor de planejamento do São Paulo, quem o procurou. Lopes confirma o contato, mas não lhe dá muita importância. "Foi algo informal, não tem nada de oficial nisso. Ele tem contrato com o Santos e nós não trabalhamos assim, procurando jogadores de outros times." O contrato de Basílio termina em 30 de junho e Ranielli quer apressar a renovação. "Eu quero que ele tenha tranqüilidade para começar e ficar até o final do Brasileiro em um mesmo time. Se não renovar agora e fizer mais de seis jogos até 30 de junho, ele terá de jogar na Série B. Queremos evitar que isso aconteça", diz Ranielli. Basílio ganha em torno de R$ 50 mil mensais e Ranielli pediu um aumento próximo de 20%, o que daria R$ 10 mil a mais. "É uma valorização pequena em relação a tudo o que ele fez pelo Santos". Um salário de R$ 60 mil é apropriado aos padrões do São Paulo, que faz questão de manter uma folha de pagamento sempre equilibrada. Ranielli, que também recebeu uma sondagem do Flamengo, diz que, caso não renove com o Santos, Basílio optaria pelo São Paulo. "A estrutura desse clube é sensacional para ajudar os jogadores. E, além disso, o Basílio gosta muito do Leão. Foi ele que lhe deu a oportunidade no ano passado." Basílio estava no Marília e sonhava em jogar novamente em um grande clube, após sua passagem obscura pelo Palmeiras, de Celso Roth, em 2001. "O Leão o acolheu e os resultados foram ótimos", diz Ranielli. Por isso, o Basílio gostaria de refazer a dupla", completa. O técnico do São Paulo citou Basílio, há pouco tempo, como um jogador muito útil e que completaria uma lacuna no elenco do São Paulo. "Ele é um jogador periférico pela direita. Não temos alguém assim. O Jean cumpre essa missão, mas pelo lado esquerdo." Marco Aurélio Cunha, superintendente de futebol, desconhece a negociação, mas considera-se um fã do jogador. "Gosto muito dele. Acho que é muito útil para qualquer elenco brasileiro. Tentei fazer com que ele viesse para o São Paulo, mas isso antes de ir para o Santos. Se for consultado, darei minha aprovação para que venha agora." A diretoria do São Paulo tem encontrado dificuldades para contratar os reforços pedidos por Leão. O técnico deseja um reserva para Cicinho, um zagueiro, um meia e um atacante que cabeceie bem. O meia com que ele sonha é Diego Souza, do Palmeiras. "Está com problemas lá? A torcida está vaiando muito? Manda para cá que eu resolvo. Comigo ele vai atuar bem, tenho certeza. Se quiser, eu nem escalo quando o jogo for contra o Palmeiras", brinca Leão.