São Paulo quer contratar o volante Tcheco "Nós queremos o Tcheco e vamos fazer de tudo para conseguir sua contratação. Tenho certeza: vamos conseguir", afirmou ontem Juvenal Juvêncio, diretor de Futebol do São Paulo. "Já avisei ao pessoal que tem o passe do Tcheco. Basta conseguir a sua liberação na Arábia Saudita e marcar um café com a gente, que o negócio sai", continua Juvenal Juvêncio. "A gente queria esse jogador desde o ano passado, mas foi impossível competir com o dinheiro dos árabes", concluiu o cartola. O passe de Tcheco, que disputou o Brasileiro de 2003 pelo Coritiba, está preso ao Al-Ittihad, da Arábia. Rui Gel, procurador de Tcheco, espera conseguir a liberação do jogador nos próximos dias e marcar o tal café com a Diretoria do São Paulo. "Essa semana vou ao Morumbi falar com os diretores do São Paulo. Dessa vez o negócio sai", diz Gel. Ele diz que tem outro trunfo para que Tcheco defenda o São Paulo. "O jogador tem um carinho muito grande pelo e dará preferência a uma oferta do São Paulo.? Rui Gel explica que os árabes devem US$ 50 mil a Tcheco. "Nós estamos propondo que eles liberem o jogador até o final do ano em troca dessa dívida. Se der certo, tentaremos colocá-lo no São Paulo." O empresário proporá ao São Paulo que pague a Tcheco uma parte dos US$ 50 mil. "O certo seria a gente pedir o valor total, mas sabemos que o mercado não está fácil", comentou Gel. "Queremos negociar a partir desses valores". Juvêncio diz que "os valores ainda estão muito altos, assim não dá negócio, mas tenho certeza que se eles conseguirem a liberação o Tcheco jogará pelo São Paulo." Cuca tem pedido a contratação de um volante que tenha mais saída de bola do que Alexandre e Fábio Simplício. Ele gosta muito de Tcheco. É o nome que pediu à diretoria. O São Paulo gostaria de contar com Tcheco para a segunda fase da Libertadores, mas Gel, seu procurador, acredita que é bem mais provável que o negócio saia apenas para o Campeonato Brasileiro. "Estamos lutando muito pela liberação e para colocá-lo no São Palo. Estamos confiantes que tudo dará certo", afirma.