São Paulo quer decidir já amanhã Com Júlio Baptista jogando como volante e com o meia Kaká de volta ao time, o São Paulo vai buscar garantir a classificação para a final do Campeonato Paulista já na partida desta quinta-feira, contra a Portuguesa Santista, às 21 horas, no Morumbi. Depois de vários tropeços ao longo do estadual e da Copa do Brasil, uma vitória convincente é fundamental para manter a tranqüilidade na equipe são-paulina e o emprego do técnico Oswaldo de Oliveira. O único desfalque do São Paulo é Maldonado, que foi expulso no jogo contra o Santo André. Júlio Baptista será seu substituto e explica que está investindo na função de segundo volante. ?O Oswaldo acha que é nesta posição que eu rendo melhor e, ao mesmo tempo, pretendo integrar a seleção brasileira Sub-23 e lá tenho atuado como segundo volante?, explicou o jogador. Júlio Baptista, que atuou bom tempo como meia e chegou a ser escalado como atacante por outros treinadores do São Paulo, afirma que a mudança de rumo não está alterando sua rotina diária. ?Quando jogava como meia sempre me esforçava ao máximo nos treinamentos e agora não tem sido diferente.? Oswaldo de Oliveira acredita que o time não deverá sentir muito a ausência de Maldonado com a presença de Júlio Baptista, pois o posicionamento em campo será mantido. O treinador espera conseguir um bom resultado que lhe garanta tranqüilidade para a segunda partida, mas diz que não se surpreenderá se isso não acontecer e a disputa permanecer acirrada até o final. O goleiro Rogério Ceni, que nesta quinta-feira irá igualar a marca de Mauro Ramos de Oliveira como o 9º jogador que mais vezes atuou pelo São Paulo (444 jogos), aposta que irá comemorar o feito com uma vitória. ?O espírito do time não estava bom nos últimos jogos, mas tenho sentido nos últimos dias que o pessoal está mais no clima de decisão do Campeonato Paulista. Falando mais em campo.? Mando de jogo - O presidente do São Paulo, Marcelo Portugal Gouvêa, afirmou ter feito uma proposta à diretoria da Portuguesa Santista para realizar a segunda partida da semifinal do Paulista também no Morumbi. "A idéia era de fazer o jogo aqui e dividir a renda, mas conversei com o presidente e ele recusou a proposta", contou Marcelo Portugal Gouvêa. A esperança do dirigente são-paulino é de que, se não é possível levar o jogo para São Paulo, que ele seja ao menos transferido do Ulrico Mursa, estádio da Santista, para a Vila Belmiro, que oferece maior capacidade de público. "Acho que não há condições de se realizar com segurança uma partida decisiva como essa no Ulrico Mursa", disse o presidente do São Paulo. Oswaldo de Oliveira afirmou que não está preocupado com o assunto. "É lógico que vamos preferir um local com melhores condições, mas vamos jogar onde tivermos de jogar", garantiu o técnico.