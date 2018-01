São Paulo quer encostar nos líderes Apesar de os especialistas em estatística afirmarem que o São Paulo tem apenas 2% de chances de ser campeão brasileiro, o time tentará derrotar o Paysandu, neste sábado, às 16 horas, no Morumbi, para não perder o embalo na competição e começar a provar que os cálculos matemáticos estão errados. Mesmo sem o atacante Amoroso, que se recupera de lesão muscular, a equipe tentará a sexta vitória consecutiva e se somar três pontos vai a 40 ? dez a menos que o líder Internacional. ?Temos de ser otimistas responsáveis: levar em conta a realidade, mas acreditar no nosso potencial?, afirma o técnico Paulo Autuori. ?Só depende de nós fazermos as coisas acontecerem?. O elenco assimilou o discurso do treinador e, apesar da campanha ruim do adversário, não prevê facilidades no confronto. ?O Paysandu tem jogadores perigosos no ataque, especialmente o Robson, que é muito bom nas bolas aéreas?, alertou o goleiro Rogério Ceni. ?Eles virão fechados para buscar o resultado, já que estão tentando sair da zona do rebaixamento?. O que deixa Autuori animado com as chances de vitória sobre os paraenses é a evolução tática que o São Paulo apresentou nas últimas rodadas. ?Contra o Cruzeiro, tivemos uma chegada muito forte com os laterais, além de conseguirmos manter a posse de bola?, comentou. Para Rogério, há outra explicação para a ascensão do time: as vitórias trouxeram de volta a confiança. ?Isso começou naquela goleada sobre o Paraná (4 a 0, em Maringá)?, lembra o capitão. ?Ali, nos demos conta de que possuímos uma equipe competitiva, que pode conquistar os resultados?. O bom momento vivido pela equipe e a chance de ser campeão mundial em dezembro, no Japão, fizeram o técnico Paulo Autuori recusar, de pronto, duas sondagens que recebeu: uma da Coréia do Sul ? para dirigir a seleção na Copa de 2006 ?, outra de um clube espanhol. ?Certas ambições que os técnicos têm, como a de trabalhar com seleções e no futebol europeu, eu já vivi?, comparou o ex-treinador do Peru e de clubes portugueses. ?Quero ter boas condições de trabalho e me sinto realizado no São Paulo?. Pela perspectiva que a equipe tem na temporada, o jogo contra o Paysandu é nova chance de afirmação. ?Chegaremos em boas condições no Mundial, pois o grupo está adquirindo, a cada dia, mais consciência tática?, diz Autuori. Em nome do bom senso, o técnico resolveu poupar Amoroso para não arriscar o agravamento da lesão muscular que o atacante sofreu diante do Vasco. Amoroso treinou na manhã desta sexta, mas ainda sente limitação em alguns movimentos. ?Não adianta voltar se eu não estiver 100%?, disse Amoroso. O zagueiro Edcarlos retorna de suspensão e Tardelli atua no ataque, ao lado de Christian.