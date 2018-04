São Paulo quer entrar no G-4; Corinthians busca reação

A 19.ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última do primeiro turno, termina neste domingo com sete partidas. O São Paulo, atrás de sua sexta vitória consecutiva, joga fora de casa contra o Sport Recife para tentar entrar pela primeira vez no G-4. Já o Corinthians, há cinco jogos sem vencer, tenta a reabilitação contra o Atlético Mineiro (ao vivo aqui no estadao.com.br e na rádio Eldorado/ESPN - AM 700/FM 107,3).

O time do Morumbi demorou um pouco, mas parece que se encontrou em campo sob o comando de Ricardo Gomes. Depois de um começo vacilante, em que chegou a ficar perto da zona de rebaixamento, o São Paulo engatou uma sexta marcha e não parou mais de ganhar. Já são cinco seguidas e nada melhor que enfrentar o lanterna Sport, mesmo que no Recife.

O rival pernambucano passa por um complicado momento - troca de técnico e diretoria, cancelamento do pagamento de premiações e péssimos resultados -, mas o clube paulista que aproveitar o bom futebol demonstrado para vencer e terminar a rodada entre os quatro primeiros colocados, que hoje estariam classificados à Copa Libertadores da América.

Vaga na competição continental o Corinthians já tem - graças ao título da Copa do Brasil -, mas a equipe de Mano Menezes encara uma dura missão no Pacaembu. Passando por um período turbulento, sem Ronaldo (ainda machucado) e com uma série de cinco partidas sem vencer, o time precisa vencer o Atlético.

A sorte corintiana é que o adversário vai a São Paulo com nada menos que seis desfalques no time titular. Três estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo - o zagueiro Welton Felipe e os volantes Jonílson e Serginho -, dois estão machucados - o goleiro Aranha e o volante Márcio Araújo - e o lateral-direito Carlos Alberto não pode jogar por estar emprestado pelo Corinthians. A boa notícia é a volta do artilheiro Diego Tardelli, que estava na seleção brasileira.

OUTROS JOGOS

Quem também busca a reabilitação é o Goiás. A derrota para o São Paulo, na última rodada, acabou com uma série de seis vitórias consecutivas, mas não tirou a equipe do G-4. Por isso, a ordem neste domingo é derrotar o Vitória, em Goiânia, para seguir entre os primeiros colocados.

Outra surpresa do campeonato, o Barueri pretende surpreender mais uma vez. Mesmo sem o técnico Estevam Soares, que foi para o Botafogo, o time da Grande São Paulo vai encarar sem medo o Atlético Paranaense, em Curitiba.

Briga para ficar perto do G-4 será vista em Porto Alegre no duelo entre Grêmio x Flamengo. O mesmo objetivo anima o Santos, que enfrenta o Cruzeiro, em Belo Horizonte.

Na parte de baixo da tabela de classificação, dentro da temida zona do rebaixamento, Fluminense x Coritiba duelam no Rio de Janeiro. O time carioca ensaia uma reação após uma vitória e um empate nas últimas rodadas. Os paranaenses contam com a estreia do técnico Ney Franco para conseguir a reabilitação.