São Paulo quer enxugar folha em 2003 O São Paulo já começa a pôr em prática o plano de diminuir a folha de pagamento. O diretor de futebol, Carlos Augusto de Barros e Silva, tem como missão principal nos próximos dias colocar os jogadores Wilson, Adriano, Dill, Leandro e Gustavo Nery em outros clubes. Deles, o que teve, até agora, uma proposta concreta foi Gustavo, feita pelo Internacional. Mas nem ele nem o clube gostaram da proposta do time gaúcho. O São Paulo quer que o clube, antes de tentar levar o lateral-esquerdo, pague a dívida do empréstimo de Alexandre e Fabiano. Outro Fabiano, o lateral-esquerdo do Atlético-PR, pode ser contratado nos próximos dias.