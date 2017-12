São Paulo quer "espírito" de campeão O São Paulo espera voltar a ter o espírito da Libertadores, a partir de quinta-feira, quando define uma vaga na Copa Sul-Americana com o Internacional. "Nós perdemos a primeira partida, mas se ganharmos por 1 a 0 estamos classificados. Precisamos voltar a jogar como na Libertadores para ficar com a vaga", diz Josué, que pede uma boa marcação em cima de Fernandão, atacante do Inter. Se conseguir a classificação, o São Paulo enfrenta o Rosário Central, que eliminou o Newell?s Old Boys. O goleiro Roger foi afastado dos treinamentos. O São Paulo aguarda ofertas pelo jogador, que tem contrato até 31 de dezembro.