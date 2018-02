São Paulo quer evitar tropeço na estréia com o Sertãozinho O regulamento do Campeonato Paulista dá chance para que os times se recuperem de resultados ruins, já que os quatro primeiros colocados se classificam para as semifinais. Mesmo assim, o São Paulo começa a competição estadual nesta quinta-feira, jogando fora de casa contra o Sertãozinho, a partir das 20h30, em estado de alerta: a ordem é não tropeçar nas equipes pequenos, que tiraram o título são-paulino no ano passado - por um ponto de vantagem, o Santos foi campeão no sistema de pontos corridos. ?Os times menores se prepararam bem, investiram bastante e fisicamente, estão num estágio melhor?, avisou o técnico Muricy Ramalho, dando o recado para os seus jogadores no São Paulo. ?Se algum time do interior começar bem, pode surpreender.? No Paulistão de 2006, o São Paulo perdeu quatro pontos em casa - empates por 3 a 3 com o Guarani e 1 a 1 com o Noroeste -, desperdiçando a chance de ser campeão. Seis anos atrás, a equipe do Morumbi estava embalada no campeonato estadual, mas sofreu três derrotas seguidas no interior - Botafogo, União São João, União Barbarense - e não se chegou nem às semifinais. Pensando nesses tropeços do passado, os jogadores do São Paulo prometem superação na estréia desta quinta-feira, para não perder pontos preciosos. ?Ao contrário do ano passado, tivemos mais tempo de preparação e não há desculpa: precisamos ir bem desde o início?, afirmou o zagueiro André Dias. O que mais preocupa Muricy é o comportamento tático da equipe, que ainda não se recuperou da saída de três titulares na conquista do título brasileiro de 2006: o volante Mineiro, o zagueiro Fabão e o meia Danilo. ?Nosso conjunto ainda é forte, mas os jogadores que chegaram precisam de tempo para se entrosar?, explicou o treinador, que vai colocar a equipe no ataque. ?Vamos sofrer muitos contra-ataques, porque temos muitos jogadores com vocação ofensiva?, admitiu. Assim, com Josué recuperado dos problemas musculares e Souza na vaga de Mineiro, o São Paulo está escalado para jogar em Sertãozinho. Dois jogadores farão sua estréia: o meia Hugo e o atacante Borges. E o lateral-direito equatoriano Reasco irá entrar na vaga de Ilsinho, que sofreu contusão. Casa cheia Em festa por ter um time na Série A-1 do Paulista, fez a torcida da cidade e da região acabar com os ingressos em poucos dias para o jogo desta quinta. Segundo a diretoria do Sertãozinho, foram colocados 12 mil ingressos. Para a disputa do torneio, o estádio passou por reformas, pinturas e um retoque especial no gramado. O treinador Nenê Belarmino agradeceu o apoio e afirmou que agora a responsabilidade está com os jogadores do Sertãozinho. ?Os torcedores fizeram a parte deles. Agora é com a gente. Precisamos correr muito para dar a alegria necessária a esses fanáticos, que esgotaram os ingressos?, enfatizou. Ficha técnica Sertãozinho x São Paulo Sertãozinho - André Luis; Ricardo Lopes, Herivelton, Paulo Turra e Jailson; Emerson, Ceará, Paulo Santos e Alexandre; Izaias e Cris. Técnico: Nenê Belarmino. São Paulo - Rogério Ceni; Reasco, André Dias, Miranda e Júnior; Josué, Souza, Leandro e Hugo; Aloísio e Borges. Técnico: Muricy Ramalho. Árbitro - José Henrique de Carvalho. Horário - 20h30. Local - Estádio Frederico Dalmazo, em Sertãozinho (SP). TV - SporTV.