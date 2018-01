São Paulo quer faturar alto com o título O São Paulo quer faturar alto com a conquista do tricampeonato mundial. Vai usar o prestígio do time, aumentado com o novo troféu, para fazer dinheiro, muito dinheiro. Além disso, a diretoria pretende se aproximar do torcedor, apertar os laços e formar novos são-paulinos. A primeira providência do presidente Marcelo Portugal Gouvêa será pressionar o Clube dos 13 por cotas maiores de televisão. Atualmente, o São Paulo ganha um pouco menos que Corinthians e Flamengo. Mas está convicto de que sua marca vale muito depois de mais essa conquista e quer ser remunerado por isso. ?Precisamos agora valorizar a nossa marca. A conquista do Mundial não nos dá direito a nada a não ser expor a imagem do clube?, afirmou o diretor de planejamento do São Paulo, João Paulo de Jesus Lopes. O São Paulo já começou a providenciar um vídeo institucional sobre a conquista do tri. O clube pretende veicular o comercial na Rede Globo, valendo-se de alguns minutos que tem de crédito com a emissora. O Grupo de Executivos de São Paulo (Gesp) é quem tocará essa empreitada assim que a delegação desembarcar nesta terça-feira na cidade. O clube quer começar o ano em grande estilo. O comercial será veiculado em janeiro de 2006. ?Temos de fazer com que a conquista nos renda muitos frutos?, disse João Paulo de Jesus Lopes, que revelou também que o São Paulo fechou a temporada com um superávit de R$ 3 milhões ? a expectativa para é lucrar R$ 5 milhões no ano que vem. Os fãs - Enquanto isso, o São Paulo quer se aproximar ainda mais da sua torcida. Para isso, a primeira medida do clube será consultar os torcedores, através do seu site na internet, para saber onde eles desejam a nova estrela no uniforme são-paulino. Será uma espécie de concurso, em que a estrela do Mundial será bordada onde for mais indicada. Pode ser no peito, sobre o distintivo, ou nas mangas. ?Temos de dar esse mérito ao torcedor, que sempre nos apoiou?, avisou João Paulo de Jesus Lopes.