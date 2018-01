São Paulo quer fim da instabilidade Desde a eliminação do Campeonato Brasileiro de 2002, o São Paulo entra em campo pressionado. A decepção virou parceira do milionário elenco. Depois da vexatória derrota diante do amazonense São Raimundo por 2 a 0, pela Copa do Brasil, o time reencontra sua torcida neste domingo, às 16h, no Morumbi. A equipe de Oswaldo de Oliveira enfrenta o Santo André já bem perto da classificação para as quartas-de-final do Paulista - precisa de um empate para garantir a vaga. Mas a dívida moral do São Paulo é tão grande que a preparação para o jogo foi até mais séria do que o clássico contra o Santos na Vila Belmiro, com direito até a um inesperado coletivo na véspera. "Nós precisamos voltar a convencer o torcedor que merecemos a confiança dele. Nossa equipe é muito boa e tem um ótimo treinador. Temos de provar isso na prática, acabando com a instabilidade. Admito que não tem cabimento derrotar o Santos e perder para o São Raimundo. Mais do que falta de determinação, nosso problema está na falta de concentração, o emocional mesmo. Só que isso precisa acabar. Chega de decepcionar todos, inclusive nós mesmos", desabafou o atacante Reinaldo. O mais ameaçado do grupo, Oswaldo de Oliveira, tomou suas providências para fazer o time mudar a atitude em campo. Além de conversar, treinou muito a equipe. Neste sábado, surpreendeu os atletas que estão acostumados a uma movimentação leve antes das partidas. O técnico fez um coletivo e cobrou em voz alta a equipe. Oswaldo quis aprimorar a movimentação dos atletas, já que o São Paulo terá duas alterações forçadas por suspensão. Júlio Santos e Júlio Baptista entram no lugar de Jean e Maldonado. "Nós vamos entrar em campo para derrotar o Santo André. Não nos importa outro resultado mesmo estando praticamente classificados. O time precisa voltar a ganhar e manter uma regularidade. Sabemos a expectativa que despertamos quando entramos em campo e temos condições de correspondê-la", disse o técnico. Oswaldo descobriu um dos fatores que pode explicar a incoerência de resultados: a aplicação maior contra times de expressão como o Santos e menor contra equipes como o São Raimundo. "Não deveria, mas isso vem acontecendo. Não com todos os atletas, mas com vários. Não se pode se motivar mais ou menos. Todas as partidas são importantes. O time inteiro acabou entendendo depois que conversamos", afirmou o treinador. Mantendo seu estilo calmo, Oswaldo minimizou o teor da conversa. Ciente de que seu emprego estará em jogo mais uma vez, cobrou todos de maneira firme, enérgica. "Entendemos o que o Oswaldo disse. Nossa situação exige uma outra atitude da equipe. Embora seja impossível qualquer time ganhar todas as partidas, nós temos condições de ir jogar muito melhor do que contra o São Raimundo. Ainda mais agora que vai começar a fase decisiva do Paulista. Estamos muito bem preparados para enfrentar o Santo André", assegurou Ricardinho. A estratégia do São Paulo será extremamente ofensiva. Tentará decidir o jogo ainda no primeiro tempo, marcando a saída de bola do time do ABC. "Quero que o time pare de desperdiçar chances de gol que cria", exigiu o técnico Oswaldo. Por isso, as finalizações foram treinadas à exaustão na sexta-feira e sábado. Pela teoria, se o São Paulo empatar neste sábado poderá enfrentar o próprio Santo André nas quartas-de-final do Paulista. Se vencer, as chances são de jogar com o Santos. "Pelo que se espera da gente, temos de ganhar de qualquer maneira. Depois a gente se vira com o Santos", deixa escapar Leonardo, mostrando assim a enorme pressão que domina a preparação para a partida.