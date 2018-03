São Paulo quer garoto para lugar de Reinaldo Reinaldo deixa o São Paulo e se apresenta ao Paris Saint-Germain no mês que vem, mas a diretoria do clube paulista não pretende mais contratar um ?medalhão? para o seu lugar. As chances de França retornar ao Morumbi passam, assim, a ser praticamente inexistentes, segundo declarações do presidente Marcelo Portugal Gouvêa. O dirigente quer enxugar a folha de pagamento e vai sugerir à comissão técnica que dê chance aos jovens. ?O Leonardo se sentiu mal (antes do jogo com o Grêmio) e, por isso, entrou o Tiago. Para um jogador de 19 ou 20 anos, que nem tinha treinado com o time principal, ele foi muito bem?, declarou. ?É a prova de que a gente precisa dar valor para a garotada que está aí.? A saída de Reinaldo, que não vive boa fase, mas deve jogar contra o Santos, no domingo, representará redução de cerca de R$ 80 mil mensais. Gouvêa reconhece que a situação financeira do clube é ?apertada? e, por isso, comemora a diminuição na folha. Embora elogie o trabalho do atacante no Morumbi, não fez muita questão de segurá-lo. ?Nem sempre as grandes estrelas dão resultado, a gente precisa mesclar para chegar a um equilíbrio.? Então França, que estava na mira do clube, já foi descartado? ?Dependendo das condições até seria bom, não estou descartando, mas é difícil, não sei como está sua situação?, comentou. ?Mas, se ele quiser voltar para cá, não vai ganhar o mesmo valor que o São Paulo lhe pagava.? Quanto o São Paulo pensa em propor, metade do que seu último salário no Morumbi? ?Por aí, ele vai se assustar ao saber disso.? Como nenhuma estrela deve mesmo chegar para substituir Reinaldo, Kléber, que vem tendo algumas oportunidades, Rico, que voltou ao clube após passagem pela Portuguesa Santista, e Aílton brigarão por uma vaga entre os titulares. Além de Rogério e Fabiano, suspensos, e Kaká, contundido, o São Paulo ainda pode ficar sem Ricardinho e Aílton, machucados, para o clássico de domingo.