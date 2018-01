São Paulo quer Leonardo Moura O técnico Oswaldo de Oliveira, que passa férias no Rio, terá uma reunião amanhã ou quarta com a diretoria do São Paulo. Em pauta, a contratação de dois laterais e um zagueiro. Leonardo Moura, lateral-direito que disputou o Campeonato Brasileiro pelo Palmeiras, interessa aos diretores são-paulinos. Para a lateral esquerda, o alvo principal é Kléber, do Corinthians. Márcio Aranha, vice-presidente do clube, garante que nesta semana vai procurar Antônio Roque Citadini, vice de futebol do clube do Parque São Jorge, para fazer uma proposta pelo jogador. O volante Maldonado, que se recuperava de entorse no tornozelo esquerdo no CT da Barra Funda, foi liberado para passar férias no Chile. O goleiro Rogério Ceni, que se submeteu a uma artroscopia no joelho esquerdo, o atacante Reinaldo e o lateral-direito Gabriel, continuam recuperando-se de contusões no CT.