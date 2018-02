São Paulo quer mais reforços para a Copa Libertadores

Apesar das contratações dos ex-botafoguenses Joilson e Juninho, o São Paulo continua atrás de suas prioridades para montar um elenco com real chance de brigar por mais um título da Libertadores da América no ano que vem. Os únicos dois reforços, até o momento, são tidos só como boas oportunidades que surgiram para a diretoria tricolor. As necessidades continuam sendo outras: um volante, um lateral, um centroavante e um "camisa 10". "São posições-chave que precisam ser preenchidas", confirma o assessor especial da presidência, João Paulo de Jesus Lopes. "É o mínimo que precisamos. Vamos fazer de tudo para conseguir", promete. Mas não está fácil. Das quatro posições, a que mais inspira dedicação dos dirigentes é a busca por um jogador em condições de vestir a camisa 10, que pertenceu a Souza nesta temporada. Um atleta que possa dividir o posto de líder com o capitão Rogério Ceni, que em muitos momentos não tem o que fazer, já que é impossível abandonar o posto debaixo das traves. O grande desejo ainda é o gremista Diego Souza, de 22 anos, que neste domingo defenderá a seleção olímpica no amistoso contra o time de craques do Campeonato Brasileiro. O jogador pertence ao Benfica, de Portugal, que deu prioridade do negócio ao clube gaúcho - pede 4 milhões (R$ 10 milhões) pelos direitos do atleta. O Grêmio, porém, quer apenas prorrogar o empréstimo, que termina no fim do mês. Para não perder essa prioridade, os dirigentes gaúchos têm cumprido todos os prazos determinados. "A informação que temos é que se pede um valor muito alto, mas é preciso lembrar que o São Paulo tem um bom relacionamento com o Benfica. Recentemente, vendemos o Edcarlos por um valor amigável", argumenta Jesus Lopes. "Ele sabe que queremos namorá-lo e ele também quer nos namorar", brinca o dirigente. Durante a semana, no Rio de Janeiro, Diego Souza demonstrou o desejo de defender o Tricolor na Libertadores da América, mas fez questão de lembrar que o Grêmio está à frente e que o Benfica não está pedindo tão alto para vendê-lo. Diante dessa situação, o São Paulo continua em ritmo de espera. Somente após a virada do ano, o clube deverá intensificar as negociações para contratar Diego Souza. O técnico Muricy Ramalho está confiante que contará com até cinco novidades já na reapresentação do elenco, no início de janeiro. Dia 16, o Tricolor estréia no Campeonato Paulista, contra o Guaratinguetá, no Interior. Juninho Após uma reunião que se estendeu até a madrugada, o São Paulo confirmou o acerto com o ex-capitão do Botafogo, que assinou um contrato de três anos - podendo ser estendido por mais dois. Na manhã de sábado, ele realizou os exames médicos em São Paulo. "O que mais me motivou foi ter a oportunidade de disputar uma Libertadores com reais chances de conquistá-la", disse o jogador, ao site oficial do São Paulo.