São Paulo quer "matar" a Santista A decisão das semifinais para o São Paulo será nesta quinta-feira, às 21 horas, no Morumbi. Oswaldo de Oliveira não quer só a vitória para tomar a vantagem dos empates. Quer uma goleada sobre a Portuguesa Santista para poder ter a tranqüilidade de administrar o segundo jogo, domingo, na Vila Belmiro (16h), e decidir o título paulista. Cauteloso, o treinador não assume publicamente a sua intenção. Até porque serviria como incentivo para o adversário se ficasse explícita pela imprensa a missão imposta por Oswaldo a seus jogadores. Pepe, técnico da Santista, adora mostrar recortes com frases provocando os times que dirige. SBT, ESPN Brasil e Sportv vão mostrar a partida ao vivo. Leia mais no Jornal da Tarde