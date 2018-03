São Paulo quer Morumbi cheio contra Alianza A torcida do São Paulo tem mesmo obsessão pela Taça Libertadores da América. Embora decepcionados com a eliminação do time nas quartas-de-final do Campeonato Paulista, os são-paulinos vão em grande número ao Morumbi, nesta quarta-feira, para ver a equipe enfrentar o Alianza Lima, pela última rodada da primeira fase da competição continental. De acordo com informação fornecida pelo clube, cerca de 25 mil ingressos já foram vendidos. A diretoria espera 60 mil pessoas no estádio. A média de público no Morumbi em 2004 em jogos da Libertadores é elevadíssima: mais de 53 mil pagantes. O São Paulo venceu os dois jogos que disputou em sua casa. Fez 3 a 1 no Cobreloa e ganhou da Liga Deportiva Universitária por 1 a 0. O resultado da partida desta quarta vai decidir o futuro do time no torneio. Se empatar ou vencer, estará classificado para as oitavas-de-final como primeiro colocado do Grupo 4. Se perder por 1 gol de diferença, avançará como segundo da chave. Se for derrotado por 2 ou mais gols, acabará eliminado. O astral do elenco é bom. Nesta segunda-feira, Luís Fabiano, de bom humor, não perdeu a oportunidade de debochar dos rivais. ?Meu fim de semana foi perfeito, a folga foi sensacional?, declarou o atacante, referindo-se à eliminação de Santos e Palmeiras do Campeonato Paulista. Agora é a vez de o São Paulo fazer sua parte para se livrar das provocações dos adversários. O técnico Cuca aposta num novo esquema para o confronto com os peruanos. Vai escalar o lateral Fábio Santos como terceiro zagueiro, ao lado de Rodrigo e Fabão, e Cicinho jogará como terceiro atacante pelo lado direito. Na teoria, o esquema tático será o 3-4-3, como Cuca tanto utilizou no Goiás, no ano passado. Jean substituirá Grafite, suspenso. A única dúvida é no meio-campo. Alexandre deixou o treinamento desta segunda com dores no ombro e, se não se recuperar, dará lugar a Adriano. O time, que não disputa uma partida há quase duas semanas, treinou no início da noite desta segunda no Morumbi. O objetivo de Cuca foi colocar os jogadores em ação no palco do jogo desta quarta. A cúpula tricolor, eufórica, estará presente no Morumbi. O presidente Marcelo Portugal Gouvêa comemorou bastante a vitória de sua chapa no Conselho Deliberativo durante todo o fim de semana. Nesta segunda, retornou às atividades normais. Na pauta, já há algum tempo, a contratação de dois reforços: um meio-campista e um atacante.