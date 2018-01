São Paulo quer recuperar Gustavo Nery A situação política da Bolívia - mais de vinte pessoas morreram em protestos contra o presidente Gonzalo Sanchez de Lozada - fez com que o jogo entre São Paulo e The Strongest, pela Copa Sul-Americana fosse adiado. Há especulações de que a partida seja transferida para dia 29. Uma oportunidade a menos para que o uruguaio Diego Lugano tentasse provar a importância dessa competição tão desprestigiada no Brasil. "Só aqui no Brasil é que não se dá importância à Sul-Amerinca. O jogo do Nacional contra o Alianza de Lima em Montevidéu levou 60 mil pessoas ao estádio. Existem times importantes como o Boca e o River participando. Eu gosto muito de competições assim." Para a Comissão Técnica, o adiamento foi um alívio. Rojas levaria um time misto a La Paz e agora pode treinar bastante para o jogo contra o Goiás, no sábado. A intenção é recuperar Gustavo Nery - uma vez mais sentiu dores no músculo adutor da coxa direita - e esperar que Fabiano recupere-se totalmente também de uma contratura. Lugano e Luís Fabiano, suspensos, estão fora. Kléber volta ao time.