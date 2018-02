São Paulo quer reforços nesta semana O ano de 2005 do São Paulo começa a ser desenhado nesta semana. Antes mesmo do fim de 2004, a diretoria se mexe para garantir os primeiros reforços para Emerson Leão. O presidente Marcelo Portugal Gouvêa e o diretor de futebol Juvenal Juvêncio já confirmaram que as negociações começam a ser tratadas a partir desta segunda-feira. Alguns nomes são negociados em sigilo pela diretoria, outros, porém, são tidos como certos. Mas falta fechar. O primeiro da lista seria o volante Josué, do Goiás, rival de ontem. Correndo por fora, estão Mineiro, do São Caetano, e Tcheco (joga no futebol árabe). Além de um volante, um meia também pode ser confirmado até terça. Esta, aliás, pode ser uma surpresa. Desde que Gouvêa prometeu um "jogador do presidente" as especulações têm surgido. Leão reconheceu que três jogadores já seriam suficientes para elevar o nível de rendimento do São Paulo em 2005, mas garante que vai deixar as contratações de lado para curtir suas férias. Suas indicações foram feitas. "Vocês (jornalistas) vão ficar sabendo antes de mim. Eu quero agora é saber de curtir minhas férias no Mato Grosso (onde tem um fazenda)", brinca. Além de reforçar o time, a preocupação do Tricolor também é não se desfazer de peças importantes do elenco, como os zagueiros Rodrigo e Lugano, o lateral Cicinho e, principalmente, o atacante Grafite. "Dependendo da proposta, seria mais viável o jogador continuar aqui", aconselha o capitão Rogério Ceni.