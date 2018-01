São Paulo quer trazer quatro jogadores do São Caetano Até mesmo uma goleada por 4 a 1 - e a conseqüente desclassificação no Campeonato Paulista - pode trazer boas notícias para o São Paulo. A diretoria do clube do Morumbi ficou bastante impressionada com a atuação do São Caetano na competição e vem observando com carinho quatro jogadores do time do ABC. Vai fazer propostas por eles após a decisão do Estadual, contra o Santos, nos próximos dois domingos. ?A vitória do São Caetano foi justíssima e o time mostrou muita competência. Nossa área técnica está muito atenta a isso. Vamos analisar quatro jogadores que se destacaram e, depois das finais, fazer propostas por eles?, afirmou Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, vice-presidente de futebol do São Paulo, sem dizer quais seriam os atletas. ?Não falo os nomes e as posições deles nem sob tortura?, exagerou. Pelo menos dois destes atletas já interessam ao clube do Morumbi há algum tempo: o zagueiro Thiago, de 27 anos, e o meia Douglas, de 25. A política do São Paulo em contratar jogadores após boas apresentações adversárias não é novidade. O meia Lenílson ganhou visibilidade após uma apresentação pelo Noroeste, no Morumbi. O mesmo aconteceu com Souza, que chegou em 2003 ao São Paulo, junto com Rico e Adriano, depois de boa temporada na Portuguesa Santista - que, naquele ano, foi eliminado pelo São Paulo nas semifinais do Paulista. Muricy "prestigiado" A maior prova de que o São Paulo quer apagar o resultado negativo contra o São Caetano é o planejamento para o futuro. Contratações fazem parte das intenções tricolores, assim como a permanência do técnico Muricy Ramalho, muito criticado após a impensável goleada de sábado. ?Ele tem prestígio e nossa total confiança. Estamos felizes, satisfeitos com o trabalho dele?, afirmou Leco. ?Parece que tem gente interessada em causar desconforto no clube. O São Paulo teve apenas um dia infeliz.? Para que o ambiente de tranqüilidade permaneça reinando no Morumbi, vitórias são necessárias. E o técnico Muricy Ramalho terá que rever algumas atitudes, inclusive em relação ao time. Aloísio e Leandro, atacantes que sofrem de longo jejum, têm sido criticados. A defesa também não foi bem na última partida. ?Agora também é hora de fazer ajustes e reflexões. Temos plenas condições de superar este momento?, concluiu o dirigente.