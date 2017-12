São Paulo quer vencer o Vasco para fugir da pressão

Uma semana depois de deixar o Morumbi sob vaias, o São Paulo volta ao seu estádio. Sob enorme pressão, enfrenta o Vasco às 16 horas. A derrota do último domingo, contra o Atlético-MG por 1 a 0, ecoou durante toda a semana no Morumbi. Por enquanto, os dirigentes do São Paulo demonstram insatisfação, mas garantem o técnico Muricy Ramalho no cargo. Mas uma nova derrota - ou mesmo um empate - pode precipitar a queda do treinador. Para piorar a situação, Muricy tem quatro desfalques neste domingo. Dagoberto e Leandro estão suspensos, Alex Silva e Josué treinam com a seleção brasileira. Obrigado a mexer no time, o treinador são-paulino radicalizou: fez sete mudanças. "Estou mexendo no time porque sou obrigado", justificou Muricy. "Tenho que dar novas chances a alguns jogadores." Para o técnico, o time ideal só será escalado quando todo o plantel estiver à disposição. No último treino coletivo da semana, na sexta-feira à tarde, Ilsinho foi barrado e Souza acabou deslocado para a ala-direita. Richarlyson voltou ao time, como volante, ao lado de Hernanes (que substitui Josué). Hugo deve ganhar a vaga de Leandro. Na zaga, apenas André Dias manteve a vaga de titular. Edcarlos deu lugar ao jovem Breno, de 17 anos. E Miranda, recuperado de lesão, ocupa o lugar de Alex Silva, chamado por Dunga para disputar a Copa América. Mas o grande problema do São Paulo ainda é o ataque. O time marcou apenas três gols em cinco jogos no Brasileiro - só Rogério Ceni (duas vezes) e Jorge Wagner foram às redes adversárias. Neste domingo, Muricy escala a quarta dupla de ataque diferente neste Nacional - a 11.ª no ano. Sem Dagoberto, suspenso, o treinador apela para Aloísio e Borges. "Preciso que eles façam gols. Só isso", pediu Muricy. Os dois atuaram juntos em seis partidas e anotaram quatro vezes. E o Baixinho não vem A tarefa são-paulina terá um obstáculo a menos - Romário foi poupado e ficou no Rio para fazer trabalho especial de recuperação física.O veterano atuou em três partidas seguidas num intervalo de 12 dias. E quer estar inteiro para reforçar o Vasco no clássico de extrema rivalidade contra o Flamengo, no Maracanã, no próximo domingo. Romário é o artilheiro da equipe nesta temporada - fez 15 gols em 16 partidas. E costuma aprontar contra o São Paulo. SÃO PAULO x VASCO São Paulo - Rogério Ceni; André Dias, Breno e Miranda; Souza, Hernanes, Richarlyson, Hugo e Jorge Wagner; Borges e Aloísio. Técnico: Muricy Ramalho. Vasco - Silvio Luiz; Thiago Maciel, Emiliano Dudar, Jorge Luiz e Guilherme; Amaral, Roberto Lopes (Júnior), Abedi e Marcelinho (Conca); André Dias e Leandro Amaral. Técnico: Celso Roth. Árbitro - Evandro Rogério Roman (PR). Horário - 16 horas. Local - Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP).