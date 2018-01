São Paulo quer ver Morumbi virar alçapão Transformar o Morumbi em um alçapão pode ser a tática do São Paulo para garantir a vaga para a Libertadores. "Quando fui campeão em 2001 pelo Atlético-PR, a gente tinha um aproveitamento excelente nos jogos em casa. Temos de fazer o mesmo aqui no São Paulo", diz o lateral Fabiano. "A torcida pode nos ajudar nisso, mostrando que o Morumbi é a nossa casa." Leia mais no Jornal da Tarde