São Paulo ratifica interesse na contratação de Adriano

O pentacampeão brasileiro São Paulo ratificou nesta quarta-feira seu interesse em contar, em 2008, com o atacante Adriano, que pertence a Inter de Milão e treina atualmente no clube paulista. "Adriano está se ambientando novamente ao futebol brasileiro e nosso interesse é que ele fique", disse João Paulo de Jesus Lopes, diretor do São Paulo. O atacante está no Brasil há dez dias, para tentar se recuperar de uma depressão causada, aparentemente, por problemas relacionados com excessos na bebida, o que foi negado pelo jogador. Adriano, de 25 anos, afirma que seu retorno ao Brasil é temporário, para "fazer um trabalho psicológico" e se recuperar de problemas que ele não especificou. "Isso pode acontecer com qualquer pessoa", disse. "A idéia é que ele retorne à Itália em janeiro, mas há abertura para conversar e esperamos que até então Adriano decida ficar no São Paulo", afirmou Lopes. A idéia do tricolor paulista seria contar com o atacante para a Copa Libertadores, principal objetivo do São Paulo em 2008. Adriano conquistou com a Inter a Copa da Itália e Supercopa da Itália nas temporadas 2004/2005 e 2005/2006, além do Campeonato Italiano em 2006 e 2007. O atacante foi o principal destaque da seleção brasileira nas conquistas da Copa América de 2004 e na Copa das Confederações, no ano seguinte. Sua má fase começou em 2006, quando, após a morte de seu pai, caiu em uma forte depressão da qual ainda não se recuperou, e que algumas pessoas próximas ao jogador vinculam também a seus problemas com o atual técnico da Inter, Roberto Mancini.