São Paulo reage e empata com o Bota Mesmo cometendo muitos erros defensivos, o São Paulo conseguiu reagir e empatou com Botafogo por 2 a 2, depois de estar perdendo por 2 a 0, em jogo disputado neste sábado no Maracanã. O atacante Dodô, autor dos dois gols da equipe carioca, saiu de campo como o líder isolado da artilharia do Torneio Rio-São Paulo, com um total de oito gols. No início da partida, o São Paulo foi dominado pelo Botafogo, que entrou em campo como líder do Rio-SP. Para tentar segurar o adversário, os jogadores são-paulinos abusaram das faltas. Mas o recurso não surtiu muito efeito e, aos 12 minutos, Dodô abriu o placar em bela jogada individual. O Botafogo ainda criou duas oportunidades, com o atacante Felipe e o volante Carlos Alberto, antes de marcar seu segundo gol. Aos 27 minutos, o lateral-esquerdo Leonardo Inácio cobrou uma falta, a bola bateu na barreira e Dodô aproveitou o rebote para fazer 2 a 0. Os dois gols do Botafogo obrigaram o São Paulo a partir para o ataque. Com isso, a equipe paulista passou a criar mais oportunidades de gol e, aos 38 minutos, em uma jogada de habilidade e sorte, conseguiu diminuir a vantagem adversária. O meia Souza chutou a bola e o zagueiro Fabiano a desviou para dentro do gol, marcando contra. Pressionado pelo resultado negativo, o técnico Nelsinho Baptista mudou o São Paulo no segundo tempo. Saíram o lateral-direito Belletti e o atacante Reinaldo para a entrada de Gabriel e Sandro Hiroshi, respectivamente. As mudanças surtiram efeito e o time paulista melhorou seu desempenho. Já o Botafogo recuou, apostando nos contra-ataques, e permitiu a pressão adversária. De tanto pressionar e criar várias oportunidades, o São Paulo conseguiu empatar a partida aos 40 minutos. O zagueiro Jean aproveitou um rebote e, de cabeça, fez 2 a 2. "A gente demorou a pegar no tranco. Faltou atenção e cometemos dois erros que permitiram os gols deles", avaliou o atacante França, do São Paulo. "Agora é tentar vencer os jogos em casa."