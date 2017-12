São Paulo recebe empate como derrota Para o time do São Paulo, o empate por 1 a 1 com o Corinthians, neste domingo, no Morumbi, foi como uma derrota, a julgar pelas palavras do goleiro e capitão da equipe, Rogério Ceni. ?O Corinthians saiu mais satisfeito. Pelo que a gente vinha jogando, pelas chances que a gente criou, sem dúvida, esse empate foi melhor para eles do que para nós?, disse o camisa 1, que reclamou bastante da arbitragem de Paulo César de Oliveira. ?Tivemos um pênalti claríssimo, que eu não entendi até agora por que não foi marcado. O Paulo César errou contra o nosso time e isso não vem de hoje. Em lances capitais, em outras partidas, ele também errou contra o nosso time. É essa falta de critério que nos prejudica?, disparou Ceni. Fábio Simplício, o protagonista do suposto pênalti não assinalado, também reclamou de Paulo César de Oliveira. O volante afirmou que foi derrubado por Valdson, em lance ocorrido aos 35 minutos de jogo. Fábio Simplício disse também que o próprio zagueiro corintiano admitiu a infração. ?Todo mundo viu que eu fui derrubado. Até o Valdson me falou que foi pênalti!? O técnico Cuca foi outro que reclamou da não marcação do penal. ?Todo mundo no estádio viu que foi pênalti?, disse. Fazendo coro com as palavras de Rogério Ceni, o treinador afirmou que o São Paulo deveria ter vencido porque criou ?15 chances claras de gol?. Cuca reclamou da atitude dos jogadores que formavam a barreira. Na cobrança de Renato, todos pularam e a bola passou por baixo, surpreendendo Rogério Ceni. ?Hoje, toda barreira pula. Mas tem de discernir, ver quando o batedor vai chutar forte ou colocado. O Renato veio correndo para bola, não tinha como bater colocado! Então é óbvio que não podia pular.? Para o atacante Diego Tardelli, o time sofreu um pouco com a ausência de seu artilheiro, Luís Fabiano, que está com a Seleção Brasileira. E os números mostram que a ausência dele realmente faz falta: com Luís Fabiano, o aproveitamento de pontos em 2004 é de 84% (19 vitórias, um empate e três derrotas); sem Luís Fabiano, o percentual de pontos conquistados cai para 50% (duas vitórias, três empates e uma derrota). ?Um jogador como o Luís Fabiano faz falta para qualquer equipe?, disse Diego Tardelli, provável herdeiro da camisa 9, caso Luís seja mesmo negociado com o futebol europeu (o Barcelona fará uma proposta oficial nesta semana ao São Paulo). RICARDINHO - A diretoria esta semana vai tomar providências em relação a Ricardinho, que havia assinado em janeiro um distrato de 12 meses com o São Paulo, concordando em não jogar nesse período por outro clube brasileiro, mas neste domingo vestiu a camisa do Santos no empate (3 a 3) contra o Atlético-MG. Nesta segunda-feira à noite, um ?expressinho? do clube viaja para Los Angeles, nos Estados Unidos, onde na quarta-feira enfrenta o Galaxy, em amistoso. O time será comandado pelo auxiliar Milton Cruz. Do elenco profissional, viajam os goleiros Flávio e Mateus, os laterais Lino e Fábio Santos, o zagueiro Lugano, os volantes Ramalho e Renan, os meias Marquinhos e Vélber e o atacante Jean. E os juniores Alê, Flávio, Rafinha, Marcelo, Robert e Fabrício.