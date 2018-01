São Paulo recebe Lugano como craque Marcelo Portugal Gouvêa faz questão de estar nesta quinta-feira, às 9 horas, no Centro de Treinamento da Barra Funda para a apresentação do novo contratado, o zagueiro uruguaio Diego Lugano. A presença do presidente do São Paulo será uma tentativa de dar pompa à chegada do jogador de 22 anos, reserva no Nacional de Montevidéu. Gouvêa tentava hoje à noite fechar o acerto com o volante Carlos Alberto, do Botafogo. "Temos de reforçar o time. Só vou ficar tranqüilo quando o elenco estiver equilibrado, com bons jogadores para todas as posições", diz Portugal Gouvêa. A postura do dirigente reflete a instabilidade do time de Oswaldo de Oliveira. Desesperado por melhores resultados do elenco que classificou em 2002 como o ?melhor do Brasil?, o dirigente faz questão de dizer que está aberto para receber empresários oferecendo atletas. Foi assim, que intermediários falam pelo mundo inteiro como se estivessem representando o São Paulo. "Fui procurado por um empresário conhecido que queria me levar já para o Morumbi. Tenho contrato até o meio do ano com o Benfica. Infelizmente restam mais sete partidas pelo Campeonato Português. Se não fosse isso, gostaria de ir para o São Paulo. Mas tenho ofertas de outras equipes também", dizia hoje Argel, ex-Palmeiras e Santos, às vésperas do fim do seu contrato com o Benfica. Assim estão agindo outros empresários. Na Itália, com o desligamento de Aldair da Roma, há quem garanta que o time paulista quer o atleta que já ameaçou abandonar o futebol três vezes. Gamarra e Antônio Carlos são sonhos. "Eu quero dizer que estou atrás de um zagueiro ?medalhão?, daqueles bem conhecidos e experientes. Alguém que, além de impor respeito ao adversário, possa chegar ao Morumbi e dar força psicológica ao grupo, que é muito jovem", não se cansa de repetir Portugal Gouvêa. O resultado, além da excitação dos empresários, é a eterna expectativa no clube de que esse atleta possa chegar de um dia para o outro. Isso se reflete também nos torcedores, que escolheram o zagueiro Jean como culpado de tudo. Os apupos começam a atingir também o improvisado Gustavo Nery. Garantido mesmo está só o uruguaio Diego Lugano. Por US$ 100 mil, o clube comprou metade do passe do atleta do Nacional do Uruguai. O contrato assinado com o clube tem a duração de três anos. Embora capitão da Seleção Uruguaia sub-23, Lugano não conseguiu se firmar como titular no seu time. "A contratação foi acertada pelo próprio presidente. Foi ele quem acertou todos os detalhes", revela o diretor de Futebol Carlos Augusto Barros e Silva. Portugal Gouvêa acredita no perfil ?guerreiro? de zagueiros uruguaios e argentinos. Ele considera uma exceção o fracasso da passagem de Amelli pelo clube. Quanto a Carlos Alberto, do Botafogo, o prazo para fechar a complicada transação se encerra nesta semana. Portugal Gouvêa ficou irritado com a negativa de Régis em ir para o Botafogo por medo de não receber salários. Com a chegada de Lugano, Júlio Santos se tornou dispensável.