São Paulo recebe Luís Fabiano, Alex Silva e Zé Roberto

Conhecido também pela excelência do seu centro de reabilitação esportiva, fisioterápica e fisiológica, o Reffis, o São Paulo receberá até o final desta semana o atacante Luís Fabiano, o zagueiro Alex Silva e o meia Zé Roberto. O trio realizará tratamento com a supervisão do fisioterapeuta Ricardo Sasaki, segundo informou nesta terça-feira o site oficial do clube do Morumbi.

Titular do ataque da seleção brasileira e ex-jogador do São Paulo, Luís Fabiano, do Sevilla, sofreu uma entorse no tornozelo direito e usará a estrutura do time paulista para apressar a sua recuperação. Os médicos da equipe espanhola estão prevendo que o jogador só poderá retornar aos gramados na segunda quinzena de janeiro. Para auxiliar no restabelecimento do atleta, o Sevilla enviou ao Brasil o fisioterapeuta do clube, Rafael Alonso.

O zagueiro Alex Silva, outro ex-jogador do São Paulo e que hoje defende o Hamburgo, da Alemanha, foi submetido a uma cirurgia no ligamento cruzado do joelho direito e realiza um trabalho de manutenção e fortalecimento muscular para poder retornar aos gramados.

Já o meia Zé Roberto, que também atua pelo Hamburgo e foi um dos raros destaques da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2006, passou recentemente por uma cirurgia no tornozelo direito e está em fase inicial de seu processo de recuperação.