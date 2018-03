São Paulo recebe o CRB para tentar aliviar a pressão sobre Dorival

O São Paulo enfrenta o CRB pela Copa do Brasil, hoje, com a missão de afastar do torcedor a sensação de que seu time está estagnado após quase oito meses sob o comando de Dorival Junior, desde a saída de Rogério Ceni, em julho. É uma luta contra os próprios números do treinador.

+ São Paulo anuncia acordo com a Adidas para fornecimento de material esportivo

O atual comandante tem 37 jogos à frente da equipe, mesma quantidade de partidas de seu antecessor, e o aproveitamento de ambos é o mesmo.Dorival tem 50,4% de aproveitamento, com 15 vitórias, 11 empates e 11 derrotas. Ceni deixou a equipe após 14 vitórias, 13 empates e 10 derrotas, chegando a 49,5% de aproveitamento. Praticamente não há diferença.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Depois da reação do time do ano passado no Campeonato Brasileiro, em que o tricolor viu de perto o risco de ser rebaixado pela primeira vez em sua história, esperava-se um grupo mais encorpado e organizado, mesmo a despeito da chegada de alguns reforços. A torcida reclama de ver uma equipe apática, lenta e que não consegue usar a posse de bola a seu favor.

Já são três jogos sem vencer no Paulista: duas derrotas (para Santos e Ituano) e um empate (com a Ferroviária). O clima pesou no Morumbi após o revés no clássico. Enquanto a torcida faz coro pela saída do técnico, conselheiros pedem mudança imediata da comissão toda.

Bancado pela diretoria, Dorival continua sendo observado de perto, e sabe que precisa de resultados positivos para ganhar sobrevida e, assim, talvez reverter o quadro deste início de temporada no São Paulo. O elenco demonstra confiança no trabalho.

“Temos de fazer primeiramente bons jogos para que o julgamento fique mais leve em cima da comissão técnica”, disse o goleiro Sidão. “Temos um grande jogo para tentar aliviar a pressão em cima de todos nós.”

FICHA TÉCNICA

São Paulo X CRB

São Paulo: Sidão; Militão, Rodrigo Caio, Arboleda e Reinaldo; Petros, Hudson, Valdívia e Cueva; Marcos Guilherme e Diego Souza. Técnico: Dorival Junior.

CRB: J. Carlos; Ayrton, F. Boaventura, A. Conceição e Diego; Feijão, Serginho, E. Ratinho e W. Santana; J. Potiguar e Neto Baiano. Técnico: Mazola Júnior.

Juiz: Leandro Pedro Vuaden (RS).

Local: Morumbi.

Horário: 19h30.