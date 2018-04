São Paulo recebe o São Bento no Morumbi para tentar curar as feridas

Cinco dias depois da segunda derrota no ano para o Corinthians, o São Paulo retorna ao Morumbi, às 19h30, para tentar esquecer o fracasso. Pelo menos a tendência é o time ter nesta quinta-feira um adversário propício para se reabilitar, já que enfrenta o São Bento, que está há cinco rodadas sem ganhar no Campeonato Paulista.

A equipe de Sorocaba faz campanha ruim, é vice-lanterna do Grupo 2 e só tem uma vitória em oito rodadas. O resultado positivo foi contra o Marília, dono da pior pontuação geral.

O São Paulo teve uma programação diferente na véspera da partida e demonstrou estar bastante cuidadoso com a importância do resultado. O técnico Muricy Ramalho mudou de postura, fez treino tático secreto e só deixou os jornalistas entrarem no CT da Barra Funda depois de 40 minutos.

A primeira derrota para o Corinthians no ano, na estreia da Libertadores, mês passado, também levou o São Paulo a mudar os planos. Três dias depois de perder, Muricy desistiu de escalar os reservas e colocou em campo o time titular para poder ganhar do Osasco Audax e readquirir confiança.

O novo tropeço faz o elenco reviver os dias de cobrança. O elenco do São Paulo sente a necessidade de dar uma resposta à torcida e até quem não estava nas duas derrotas recentes para o rival revela a obrigação de vencer o São Bento.

"Vi os dois jogos com o Corinthians do estádio. Posso garantir que antes desses resultados incomodarem o torcedor, incomodam também aos jogadores", disse o lateral-esquerdo Carlinhos.

O jogador é a principal novidade do São Paulo para o jogo. Depois de 40 dias e dez partidas longe do time, está recuperado de tendinite no joelho esquerdo e entra na vaga de Reinaldo.

A escalação da equipe é uma incógnita. Com algumas baixas, um time misto vai entrar em campo. Os desfalques confirmados são quatro. Na zaga, Rafael Toloi está suspenso e Dória tem problema no tornozelo esquerdo. O atacante Luis Fabiano, com dores na coxa direta, o volante Souza, lesionado na coxa esquerda, também não treinaram e estão fora.

Ganso não foi relacionado e no ataque Muricy volta a contar com Alexandre Pato. O artilheiro do time na temporada deve ter a companhia de Alan Kardec no setor. O destaque do clássico, o argentino Centurión, será mantido na posição em que atuou diante do Corinthians, na meia-esquerda.

Apagar o novo incêndio causado pelo Corinthians ameniza ainda a desconfiança a menos de uma semana de novo jogo pela Libertadores. Na próxima quarta, será a vez de receber o atual campeão, o San Lorenzo.

SÃO BENTO

O adversário terá um ex-jogador do Tricolor. É o volante Renan Teixeira, campeão mundial em 2005. A única mudança deve ser o zagueiro Wanderson, que cumpriu suspensão na última rodada.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X SÃO BENTO

SÃO PAULO: Rogério Ceni; Auro, Lucão, Edson Silva e Carlinhos; Denilson, Thiago Mendes, Michel Bastos e Centurión; Alexandre Pato e Alan Kardec. Técnico: Muricy Ramalho.

SÃO BENTO: Henal; Alex Reinaldo, Wanderson, João Paulo e Marcelo Cordeiro; Renan Teixeira, Éder, Serginho Catarinense e Éder Loko; Renan Mota e Romário. Técnico: Paulo Roberto Santos

Juiz: José Cláudio Rocha Filho

Local: Morumbi

Horário: 19h30

Na TV: Pay-per-view