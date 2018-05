Para reagir, São Paulo recebe o The Strongest pela Copa Libertadores

Três dias depois da primeira derrota na temporada, o São Paulo precisa nesta quarta-feira mostrar uma atuação melhor para não se complicar na fase de grupos da Copa Libertadores. O time recebe o The Strongest, às 19h30, no Pacaembu, com a ordem de evitar um tropeço que venha a causar sufoco no futuro.

A primeira partida da equipe pela fase de grupos ganhou uma carga extra de cobrança por dois fatores. A derrota no clássico de domingo, contra o Corinthians, expôs falhas rotineiras, como a dificuldade em criar jogadas. A outra razão é cumprir a determinação do técnico argentino Edgardo Bauza de jamais perder pontos em casa.

Alan Kardec é a novidade do São Paulo para estreia na fase de grupos

"Creio que para se classificar são importantes os nove pontos que se joga como mandante. Temos que conseguir", disse o técnico bicampeão da Libertadores. Bauza explicou que como o último jogo da fase de grupos será na altitude de La Paz contra o mesmo rival, é melhor não depender desse resultado na Bolívia para se classificar.

Se tropeçar, o time vai ficar bastante pressionado para a próxima rodada. O compromisso será fora de casa contra o atual campeão do torneio, o River Plate.

O técnico vai escalar o São Paulo com apenas uma novidade. Recuperado de amigdalite, o atacante Alan Kardec entra na vaga de Calleri, que ganhará descanso. Com Breno machucado, Lucão está mantido na defesa.

O zagueiro falhou na derrota para o Corinthians, no último domingo, mas foi defendido pelo argentino. O treinador conversou com o Lucão e lhe passou confiança. “Ele tem o apoio de todos os companheiros e o meu também. Tenho certeza que fará um bom jogo”, disse.

A equipe vai precisar mostrar evolução no ataque. O The Strongest deve repetir a postura defensiva do Cesar Vallejo, que tanto dificultou a vida do tricolor na semana passada. O time do Morumbi só conseguiu fazer gol nos minutos finais.

O São Paulo fez a última atividade na terça de manhã no Pacaembu, em atividade secreta. Bauza comandou um treino tático de mais de 1h de duração e testou o posicionamento em bolas paradas. Até a tarde de terça o clube havia vendido cerca de 20 mil ingressos para o jogo.

EXPERIÊNCIA

O The Strongest disputa pela 22ª vez a Libertadores e tem um elenco com atletas experientes, 12 deles com passagens pela seleção boliviana. O principal jogador ainda é o atacante Pablo Escobar, de 36 anos, que já atuou por clubes brasileiros. O volante Chumacero, ex-Sport, também deve ser titular. "É uma equipe que tem um novo técnico e deve vir com postura ofensiva", explicou Bauza.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X THE STRONGEST

SÃO PAULO: Denis; Bruno, Rodrigo Caio, Lucão e Mena; Hudson, T. Mendes, Centurión, Ganso e Michel Bastos; Alan Kardec. Técnico: Edgardo Bauza

THE STRONGEST: Vaca; Maldonado, Martelli, Torrico e Bejarano; Castro, Veizaga, Chumacero e Torres; Neumann e Escobar. Técnico: Mauricio Soria.

Juiz: Carlos Cáceres (PAR)

Local: Pacaembu

Horário: 19h30

Transmissão: SporTV