São Paulo reclama do árbitro e do rival O clima de nervosismo visto em campo na partida em que o Atlético Paranaense venceu o São Paulo por 4 a 2, também se transferiu para os vestiários no intervalo da partida. Houve muita troca de xingamento entre diretores dos dois times. ?Eles tentam nos intimidar?, disse o diretor do São Paulo, Marco Aurélio Cunha. ?Não adianta ser moderno e restringir nossas atividades no vestiário?, completou. Ao final da partida, os jogadores criticaram principalmente o árbitro Wagner Tardelli devido a um suposto rigor contra o São Paulo. ?O apito brasileiro está muito fraco?, disse o zagueiro Lugano. Segundo ele, o juiz somente dava cartão amarelo para o time são-paulino. Mas o uruguaio também elogiou o esforço de seu time, que jogou com 10 jogadores desde os 10 minutos, em razão da expulsão do zagueiro Alex. ?Foi um lance complicado?, disse o meia Danilo. ?Ele escorregou?. O meia Mineiro teve a mesma interpretação. ?Se o juiz tivesse o mesmo critério para as duas equipes já estávamos satisfeitos?, afirmou, antes de responsabilizar a arbitragem pela derrota. ?Seria transferir responsabilidade, mas é difícil ser prejudicado.?