São Paulo reclama muito da arbitragem Paulo Autuori disse, no sábado, que não queria apenas vencer o jogo. Queria jogar bem e convencer. Não conseguiu nada disso. Seu time perdeu a partida, jogou mal e terminou a rodada na zona do rebaixamento, na frente apenas de Figueirense, Atlético-MG e Paysandu. Além disso, mostrou muito nervosismo. O time que teve três expulsos nos primeiros 42 jogos do ano, já sofreu outras quatro expulsões nos últimos oito jogos. Por isso, não terá Richarlyson no jogo contra o Figueirense, na quarta-feira. Além dele, não atuarão Fabão e Júnior, que levaram o terceiro cartão amarelo. Devem ser substituídos por Edcarlos e Fábio Santos. Paulo Autuori estará em campo, apesar de sua expulsão no jogo deste domingo. "Perguntei educadamente qual foi o motivo para ele expulsar o Richarlyson e não dar cartão amarelo para o pessoal do Figueirense", disse Autuori, na sua saída. Ele foi expulso no intervalo, mas fez questão de voltar a campo. A arbitragem pediu que três policiais o acompanhassem para fora, mas não foi preciso. Ele saiu, mas antes foi reclamar novamente. A possibilidade de rebaixamento deixou de ser um fantasma. Ela está presente. "Incomoda muito a gente, não dá para negar, mas temos de reagir. Não podemos ficar desesperados." Autuori reclamou ainda bastante da expulsão de Richarlyson. "Foi um erro do árbitro. A bola estava mais para o nosso jogador, e o Tabata dividiu também. No máximo, ele deveria levar um cartão amarelo. Richarlyson também reclamou. "Acho que está havendo um complô contra o nosso time. O Danilo não merecia ser expulso contra o Atlético e eu não merecia o cartão vermelho." Rogério Ceni viu coisa boa no time. "Todos estão correndo muito, se dedicando bastante, mas tudo está dando errado", afirmou. Amoroso preferiu diminuir a importância da saída de Luizão. "Temos de estar tranqüilos para trabalhar. Vamos atrás da vitória o mais rápido possível. Estamos finalizando bem, mas a bola não entra, não tem nada a ver com a ida do Luizão para o Japão. O time jogou bem mesmo com um jogador a menos no primeiro tempo. Ficar sem o Richarlyson prejudicou muito o nosso time. O Morumbi é um campo grande e faz com que a gente corra dobrado."