São Paulo recusa US$ 7 milhões por Kaká O São Paulo recusou, nesta segunda-feira, proposta de US$ 7 milhões do Milan por Kaká. O presidente Marcelo Portugal Gouvêa e o diretor de Futebol Juvenal Juvêncio se encontraram com o ex-atleta Leonardo, dirigente do clube italiano. Leonardo, que veio para o Brasil, mas está voltando para a Europa, fez a oferta, que foi imediatamente rejeitada pelos são-paulinos. ?Nós o avisamos que não venderíamos o Kaká nem pelo dobro desse valor?, garantiu Juvêncio. O São Paulo já estava avisado desses valores desde a semana passada, conforme antecipou a Agência Estado no sábado. E seus dirigentes ficaram bastante desanimados com os números. Esperavam pelo menos US$ 10 milhões. Na Europa, especulava-se que o Milan poderia oferecer US$ 12 milhões, mas o clube nunca mencionou essa possibilidade. ?Eles também passam por dificuldades financeiras, nunca houve isso de 12 milhões?, observou Juvêncio. Leonardo deixou a reunião dizendo que ainda poderia haver nova conversa no futuro, mas os são-paulinos não crêem nessa hipótese. Duvidam que o Milan apareça com nova oferta, até porque não tem interesse em levar o jogador para a Itália neste momento. O objetivo é utilizá-lo somente a partir da temporada 2004-2005. A preocupação, agora, é manter o jogador concentrado na equipe. Muita gente no clube teme que ele se abata com esse desfecho da negociação. ?Um dia ele vai realizar esse sonho de ir para a Europa, o Kaká ainda é muito novo?, comentou Juvêncio. O meia chegou nesta segunda-feira do México, onde no domingo disputou a final da Copa Ouro, entre Brasil e México. Aborrecido com o resultado ? o time brasileiro perdeu por 1 a 0 ?, mas ?feliz com a experiência?, Kaká não quis falar sobre o interesse do Milan. ?É ruim sempre voltar a esses assuntos, não sei de proposta, ela tem de chegar antes ao clube para depois eu saber de alguma coisa.? O atleta se reapresentou na tarde desta segunda-feira ao técnico Roberto Rojas e logo foi dispensado para descansar. Nesta terça, retorna aos treinamentos. Rojas optou por poupá-lo da partida desta quarta-feira, contra o Grêmio, em Porto Alegre, pela Copa Sul-Americana. ?Cheguei, me apresentei e o Rojas achou melhor que eu descansasse.? Além de Kaká, o técnico são-paulino vai liberar Luís Fabiano do jogo. O atacante, que está gripado, nem deverá viajar para a capital gaúcha. Alguns jovens, como o volante Marco Antônio, vão ganhar oportunidade entre os titulares. A dupla de ataque deverá ser formada por Rico e Diego Tardelli. Despedida ? Júlio Baptista tirou o dia para descansar e começar a arrumar as malas para o embarque para a Espanha. Na próxima semana, ele se apresentará ao Sevilla, seu novo clube. Os espanhóis pagaram US$ 2,8 milhões ao São Paulo pelo volante. ?Quero ver se até o fim de semana faço uma despedida com os amigos do São Paulo.? Gustavo Nery é outro que pode se transferir para o Velho Continente. O jogador interessa ao Benfica, de Portugal, que promete fazer proposta de US$ 2,5 milhões para contratá-lo.